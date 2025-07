Railways Reaction on Overcrowded Coach: अगर आप भी अक्‍सर भारतीय रेलवे से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. इन द‍िनों रेलवे के स्लीपर कोच में भीड़ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो ने रिजर्व कोच में बिना टिकट यात्रियों की समस्या को एक बार फ‍िर से सामने ला द‍िया है. रेलवे की तरफ से इस मामले की तुरंत जांच करने की बात कही गई है. एक यात्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स (X) पर शेयर की गई तस्वीर के साथ ल‍िखा गया 'हमारा स्लीपर कोच जनरल डिब्बे की तरह भरा हुआ है. कई बिना रिजर्वेशन वाले यात्री स्लीपर कोच में घुस आए हैं, जिससे अपनी सीट तक पहुंचना और बैठना मुश्किल हो रहा है. कृपया मदद करें.'

समस्या को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया

एक्‍स पर श‍िकायत करने वाले यात्री ने अपनी पोस्‍ट में सेंट्रल रेलवे, आईआरसीटीसी (IRCTC), रेलवे सेवा और रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव को टैग किया. रेलवे की तरफ से इस पर तुरंत जवाब द‍िया गया. रेवले ने ल‍िखा 'इस मामले की तुरंत जांच की जरूरत है. कृपया अपनी जानकारी डीएम के जरिए भेजें. आप 139 पर कॉल करके भी जल्दी समाधान पा सकते हैं.' रेलवे ने इस समस्या को यात्री को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया.

लंबे समय से चली आ रही समस्या

रेलवे कोच में इस तरह की यह पहली समस्‍या नहीं है. जनरल कोच में भीड़ के कारण बिना टिकट वाले यात्री अक्सर स्लीपर और यहां तक क‍ि AC कोच में भी घुस जाते हैं. इससे रिजर्व टिकट वाले यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी होती है. एक यूजर ने लिखा, 'रेलवे इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता. यह समस्या सालों से चल रही है, लेकिन क‍िसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती."

This needs to be enquired immediately. We will require your details (PNR No. / UTS No./ Mobile No.) preferably via DM to examine https://t.co/JNDMFLhReX may also raise your concern directly on https://t.co/AmJ5X4ydf8 or dial 139 for speedy redressal.…

— RailwaySeva (@RailwaySeva) July 8, 2025