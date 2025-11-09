Advertisement
सरकार की सफाई पर सवाल? कर्मचारी का चलती ट्रेन से कचरा फेंकने का वीडियो वायरल, रेलवे ने क‍िया यह काम

Viral Video of Indian Railways: रेलवे अटेंडेंट का चलती ट्रेन से कचरा फेंकने का वीड‍ियो प‍िछले द‍िनों तेजी से वायरल हो गया. नॉर्थ वेस्‍ट रेलवे ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी संजय सिंह को तुरंत हटा द‍िया. इसके साथ ही ठेकेदार पर जुर्माना भी लगया है. OBHS स्टाफ की काउंसलिंग शुरू करते हुए स्टेशन पर ही कचरा डालने का न‍िर्देश द‍िया गया है.

Nov 09, 2025, 06:02 PM IST
सरकार की सफाई पर सवाल? कर्मचारी का चलती ट्रेन से कचरा फेंकने का वीडियो वायरल, रेलवे ने क‍िया यह काम

Indian Railways Latest News: भारतीय रेलवे से जुड़े अलग-अलग वीड‍ियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीड‍ियो चौंकाने वाले होते हैं. हाल में ही 4 नवंबर 2025 को सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस (12987) में एक कोच अटेंडेंट के चलती ट्रेन से कचरे की थैली पटरी पर फेंकने का वीड‍ियो वायरल हो गया. कोच अटेंडेंट का कचरे की थैली फेंकता हुआ वीड‍ियो इंस्टा यूजर अभिषेक सिंह ने पोस्‍ट क‍िया था. अभिषेक इसी ट्रेन से कानपुर से जयपुर का सफर कर रहे थे. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद रेलवे की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए.

यात्री के समझाने पर भी नहीं माना कर्मचारी

अभिषेक ने अटेंडेंट की तरफ से क‍िये जा रहे इस गलत काम पर सवाल क‍िया तो उन्‍हें उसकी तरफ से जवाब मिला 'क्या इसे घर ले जाऊं?' कैप्शन में उन्‍होंने लिखा, 'मैंने समझाने की कोशिश की कि यह गलत कर रहे हो, लेकिन वह अपनी गलती मानने के ल‍िए तैयार नहीं था और बार-बार यही दोहराता रहा.' वीडियो में अटेंडेंट का नाम संजय सिंह बताया गया, जो क‍ि भारतीय रेलवे का कर्मचारी है. पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए नॉर्थ वेस्‍ट रेलवे की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया दी गई.

तत्काल प्रभाव से सर्व‍िस से हटा दिया गया
कमेंट सेक्शन में रेलवे की तरफ से बताया गया क‍ि संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से सर्व‍िस से हटा दिया गया है और ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग (OBHS) ठेकेदार पर सख्त पेनाल्‍टी लगाई गई है. रेलवे ने लिखा, 'शिकायत को गंभीरता से लिया गया है. दोषी स्टाफ हटाया गया, ठेकेदार पर पेनल्टी लगी.' इस तरह की गलती भव‍िष्‍य में न हो, इसके ल‍िए रेलवे की तरफ से तत्काल काउंसलिंग ड्राइव शुरू की गई. सभी OBHS कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि कचरा केवल नॉम‍िनेट‍िड स्टेशन पर ही फेंका जाए.

 

 

रेलवे ने यात्रियों से असुविधा के ल‍िये खेत जताया
रेलवे की तरफ से माफी मांगते हुए कहा गया क‍ि यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद है. पैसेंजर सर्व‍िस में सुधार के लिए लगातार कोश‍िश जारी है. सोशल मीड‍िया पर पोस्‍ट क‍िये गए इस वीड‍ियो ने स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी. एक यूजर ने लिखा, 'कोई उसे रोकने की जरूरत क्यों नहीं समझता? हम भारत के खिलाफ अपराध क्यों देखते रहते हैं?' दूसरे ने कहा, 'उसके चेहरे पर गर्व दिख रहा है.' एक अन्‍य यात्री ने अभिषेक की तारीफ करते हुए ल‍िखा 'ऐसे मुद्दे उठाने के लिए सलाम!' 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Indian railways

Trending news

