Indian Railways Land: मुंबई और आस-पास के एर‍िया में रोजाना सफर करने वाले लाखों लोकल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने मुंबई महानगरीय एर‍िया (MMR) में बड़ा कदम उठाते हुए दशकों से अटके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने का फैसला किया है. पिछले कुछ महीने में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने बड़े लेवल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत 15,000 वर्ग मीटर (करीब दो फुटबॉल मैदान के बराबर) रेलवे की जमीन को भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया है. इस जमीन पर प‍िछले लंबे से अवैध कब्‍जा क‍िया गया था. जमीन पर कब्‍जे के कारण रेलवे का एक्‍सपेंशन प्‍लान फाइलों में दबा था.