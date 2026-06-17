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रेलवे ने खाली कराई दो फुटबॉल मैदान ज‍ितनी जमीन, 'बुलडोजर' चलाने के पीछे क्‍या है रेलवे का प्‍लान?

Railways Plan in MMR: रेलवे ने मुंबई महानगरीय एर‍िया में 15000 वर्ग मीटर से ज्‍यादा जमीन को कब्‍जा मुक्‍त कराने में कामयाबी हास‍िल की है. इसके बाद अब रेलवे के प्रोजेक्‍ट में तेजी आ सकेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST
रेलवे ने खाली कराई दो फुटबॉल मैदान ज‍ितनी जमीन, 'बुलडोजर' चलाने के पीछे क्‍या है रेलवे का प्‍लान?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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