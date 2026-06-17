Indian Railways Land: मुंबई और आस-पास के एरिया में रोजाना सफर करने वाले लाखों लोकल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने मुंबई महानगरीय एरिया (MMR) में बड़ा कदम उठाते हुए दशकों से अटके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने का फैसला किया है. पिछले कुछ महीने में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने बड़े लेवल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत 15,000 वर्ग मीटर (करीब दो फुटबॉल मैदान के बराबर) रेलवे की जमीन को भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया है. इस जमीन पर पिछले लंबे से अवैध कब्जा किया गया था. जमीन पर कब्जे के कारण रेलवे का एक्सपेंशन प्लान फाइलों में दबा था.
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जमीन खाली कराने का अभियान बांद्रा, सायन, कुर्ला, ऐरोली-कलवा, गोरेगांव और मलाड जैसे अहम इलाकों में चलाया गया. इस अभियान के दौरान अब तक 1,200 से अधिक परियोजना प्रभावित लोगों को वहां से हटाया है. अधिकारियों ने बताया कि रेल नेटवर्क के विस्तार और टर्मिनस की क्षमता बढ़ाने के लिए इन जमीनों का मिलना जरूरी था. आने वाले समय में दोबारा इस जमीन पर कब्जा हो, इसके लिए रेलवे वहां पर बैरीकेडिंग कर रहा है.
मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) ने पिछले हफ्ते करीब 350 अवैध झुग्गियों को जमींदोज कर दिया. ये झुग्गियां ऐरोली-कलवा एलिवेटेड कॉरिडोर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थीं. 476 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट ठाणे और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत और आसान कर देगा. 2016 में मंजूर होने के बावजूद यह प्रोजेक्ट अवैध कब्जे और विरोध के कारण सालों से लटका हुआ था. अब जमीन खाली होने के बाद प्रोजेक्ट के अगले 36 महीने में पूरा होने की उम्मीद है.
वेस्टर्न रेलवे ने भी बांद्रा ईस्ट में 400 अवैध निर्माण को हटाया है. इस कार्रवाई से बांद्रा उपनगरीय रेलवे स्टेशन और बांद्रा टर्मिनस के बीच सीधा संपर्क बन सकेगा. इससे बाहरी राज्यों में जाने वाली ट्रेनों के लिए नए प्लेटफॉर्म और स्टेबलिंग लाइन बनाई जा सकेंगी. गोरेगांव और मलाड के बीच भी 1,500 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई है.