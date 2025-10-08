Advertisement
गंदी टेबल और सीट, टॉयलेट का बुरा हाल...वंदे भारत की वायरल फोटो पर आया रेलवे का यह जवाब

Vande Bharat Express: देश की सबसे शानदार और साफ-सुथरी ट्रेनों में ग‍िनी जाने वाली वंदे भारत की अंदर की फोटो जब सोशल मीड‍िया पर वायरल हुईं तो इन्‍हें देखकर हर कोई हैरान रह गया. इसके बाद आया रेलवे का जवाब आप भी पढ़‍िए. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:55 PM IST
गंदी टेबल और सीट, टॉयलेट का बुरा हाल...वंदे भारत की वायरल फोटो पर आया रेलवे का यह जवाब

Vande Bharat Viral Photos: देश की सबसे शानदार ट्रेनों की जब बात होती है तो राजधानी, वंदे भारत और शताब्‍दी का नाम आता है. लेक‍िन हाल ही में वंदे भारत ट्रेन की अंदर की हालात की कुछ फोटो वायरल हो रही हैं. एक यात्री ने सोशल मीडिया के जर‍िये वंदे भारत की खराब हालत को रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री के सामने उजागर क‍िया है. यात्री ने गंदी टेबल, गंदी सीट और टॉयलेट की फोटो को शेयर क‍िया है. रेलवे की तरफ से इस पर जवाब दिया गया क‍ि यह मेंटीनेंस के कारण हुआ है.

यात्री की शिकायत: 'ट्रेन दो साल पुरानी, फिर भी गंदी'

7 अक्‍टूबर यानी मंगलवार को एक यात्री ने एक्स (X) पर पोस्ट किया. ट्रेन नंबर 20664 में सफर करने वाले एक्‍स यूजर प्रणव बालकृष्णन ने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा, 'आज की वंदे भारत ट्रेन अलग सेट है, इसकी हालत खराब है. फोटो में सीटों के पीछे गंदगी, गंदी टेबल और म‍िस‍िंग हैंड ड्रायर को द‍िखाया गया है. साथ ही यात्री ने सवाल क‍िया क‍ि यह फ्लैगशिप ट्रेन इतनी खराब क्यों है? यात्री की तरफ से चार फोटो शेयर क‍िये गए हैं. इनमें कोच के अंदर गंदी टेबल, बाहर लटकते वायर, गंदी सीट और बंद शौचालय द‍िख रहा है.

'दो साल से भी कम पुरानी का बुरा हाल'
यात्री ने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा, यह ट्रेन दो साल से भी कम पुरानी है. यह पोस्‍ट देखते ही देखते वायरल हो गई. पोस्‍ट पर 1000 से ज्यादा लाइक और 200 से ज्‍यादा रीपोस्‍ट आ चुके हैं. कई यूजर्स ने ट्रेन की गंदी हालत पर सहमति जताई है. इसके बाद रेलवे की तरफ से द‍िये गए जवाब में कहा गया क‍ि असली रेक नंबर 59 को एसएस-1 मेंटीनेंस के लि‍ए भेजा गया था. 6 अक्टूबर 2025 से स्पेयर रेक नंबर 29 को लगाया गया. यह 4 अक्टूबर को एसएमवीबी (SMVB) से आया था. 5 अक्टूबर को पिट अटेंशन क‍िया गया.

रेलवे ने खाम‍ियां दुरुस्‍त करने में द‍िखाई तत्‍परता
जांच में अंदरूनी सफाई करने के साथ ही सीट रिक्लाइनर ठीक क‍िये गए. हैंड डिस्पेंसर और ड्रायर लगाए गए. बाकी खाम‍ियां आज रात ठीक होंगी. रिपोर्ट भेजेंगे. शिकायत के लिए धन्यवाद. रेलवे की तरफ से आश्‍वासन द‍िया गया क‍ि मूल रेक को जल्द लौटाया जाएगा. यात्री के एक्‍स पोस्‍ट पर यूजर्स के मिले-जुले कमेंट आए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हमें मेंटीनेंस का हुनर नहीं आता. भारतीय सोच में यह डिफॉल्ट नहीं है. नई ट्रेनें भी दुनिया की तुलना में घटिया लगती हैं.' 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

