Indian Railways News: रेलवे की तरफ से यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बदलाव किये जाते हैं. अब साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अपने यहां चलने वाली चार वंदे भारत ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. यह बदलाव यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
Trending Photos
Vande Bharat train schedule: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से चार सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया है. यह बदलाव साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) जोन की ट्रेनों में किये गए हैं, जो सेमी-हाई स्पीड सर्विस देती हैं. देशभर में कुल 164 वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित हो रही हैं. नई टाइमिंग 15 मार्च 2026 से से लागू होगी. रेलवे की तरफ से किये जा रहे बदलाव का मकसद ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाकर यात्रियों को बेहतर अनुभव देना है. आइए देखते हैं रेलवे की तरफ से किन-किन ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है-
ट्रेन नंबर 20704 यशवंतपुर-काचेगुड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (शुक्रवार को छोड़कर रोज चलती है) को 24 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था, 25 सितंबर से इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ था. हिंदूपुर स्टेशन पर अब यह ट्रेन 12:17 बजे पहुंचेगी, पहले 12:08 बजे आती थी. इसी तरह वापसी ट्रेन 20703 काचेगुड़ा-यशवंतपुर (शुक्रवार छोड़कर रोज) अब हिंदूपुर पर 15:55 बजे पहुंचेगी, पहले 15:48 बजे आती थी.
ट्रेन नंबर 20703 काचेगुड़ा-यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को 24 सितंबर 2023 को रवाना किया गया था. यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हर दिन चलती है. इसकी कमर्शियल सेवा 25 सितंबर 2023 से शुरू हुई थी. रेलवे ने ट्रेन के टाइम में हिंदुपुर रेलवे स्टेशन पर बदलाव किया है. नई टाइमिंग 15 मार्च 2026 से लागू होगी. अब यह ट्रेन हिदूपुर स्टेशन पर 15:55 बजे पहुंचेगी, जबकि पहले यह 15:48 बजे आती थी.
ट्रेन नंबर 22231 कलाबुरागी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस हर दिन चलती है. हफ्ते में शुक्रवार के दिन इसका अवकाश रहता है. ट्रेन कलाबुरागी से एसएमवीटी बेंगलुरु तक कुल 550 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे 45 मिनट में तय करती है. रेलवे ने इस ट्रेन के समय में दो स्टेशनों पर बदलाव किया है, जो 15 मार्च 2026 से लागू हो जाएगा. अब ट्रेन श्री सत्य साई प्रशांति निलयम स्टेशन पर 11:13 बजे पहुंचेगी, जबकि पहले यह 11:00 बजे आती थी. इसी तरह येलहंका स्टेशन पर अब यह 12:58 बजे पहुंचेगी, पहले यहां 12:28 बजे पहुंचती थी.
ट्रेन नंबर 22232 एसएमवीटी बेंगलुरु-कलाबुरागी वंदे भारत एक्सप्रेस (गुरुवार को छोड़कर रोजाना) में भी दो स्टेशनों पर संशोधन हुआ है. अब येलहंका पर 15:09 बजे पहुंचेगी (पहले 15:05 बजे) और श्री सत्य साई प्रशांति निलयम पर 16:45 बजे (पहले 16:23 बजे).