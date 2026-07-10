Bedrolls RFID System: अगर आप भी ट्रेन के एसी कोच से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब ट्रेन के एसी कोच से तौलिया, कंबल, चादर और तकिया कवर चोरी होने के दिन अब लदने वाले हैं. रेलवे बोर्ड अपने बेडरोल (लिनन) मैनेजमेंट को पूरी तरह हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है. अब बेडरोल से जुड़े सामान में बेहद बारीक RFID (रेडियो फ्रीक्‍वेंसी आइडेंटिफिकेशन) चिप लगाई जाएगी. रेलवे की इस तकनीक से 'एक तीर से दो निशाने' साधे जाएंगे. इससे हर साल होने वाली लाखों रुपये की चोरी तो रुकेगी ही, साथ ही सख्त डिजिटल मॉनिटरिंग के चलते यात्रियों को गंदे और बदबूदार कंबलों से भी छुटकारा म‍िलेगा.