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अब ट्रेन से चोरी नहीं होंगे चादर और तौल‍िये, रेलवे ला रहा हाईटेक स‍िस्‍टम; बैग में रखकर चले तो बजेगा हूटर

Bedrolls in Train: अब ट्रेनों से चादर, तौलये और कंबल चोरी पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. जी हां, रेलवे की तरफ से ऐसी तकनीक व‍िकस‍ित की जा रही है ज‍िससे चोर को स्‍टेशन पर ही पकड़ ल‍िया जाएगा. आएइ जानते हैं क्‍या है यह?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:23 PM IST
अब ट्रेन से चोरी नहीं होंगे चादर और तौल‍िये, रेलवे ला रहा हाईटेक स‍िस्‍टम; बैग में रखकर चले तो बजेगा हूटर
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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