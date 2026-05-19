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Hindi Newsबिजनेसआ गया KAVACH 4.0, आमने-सामने आईं ट्रेनें तो खुद पहियों में लग जाएगा ब्रेक, दिल्ली-पलवल रूट पर बनेगा ढाल

आ गया KAVACH 4.0, आमने-सामने आईं ट्रेनें तो खुद पहियों में लग जाएगा ब्रेक, दिल्ली-पलवल रूट पर बनेगा ढाल

दिल्ली-पलवल रूट पर भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 सिस्टम सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है. इस प्रोजेक्ट के तहत 21.6 रूट किलोमीटर सेक्शन, 1200 से ज्यादा पहचान टैग, 4 संचार टावर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया गया है.

|Last Updated: May 19, 2026, 08:31 PM IST
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Source : X/social media
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KAVACH 4.0 : भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली-पलवल रूट पर कवच 4.0 सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है. यह सिस्टम नई दिल्ली से जंक्शन केबिन सेक्शन तक शुरू किया गया है. इसके साथ ही नॉर्दर्न रेलवे का TKJ-पलवल सेक्शन अब पूरी तरह कवच तकनीक से लैस हो गया है. हालांकि, नई दिल्ली स्टेशन को फिलहाल इस नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है.

रेलवे का स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा सिस्टम

कवच 4.0 भारतीय रेलवे का स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा सिस्टम है. इसे ट्रेन टक्कर जैसी घटनाओं को रोकने और रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया गया है. ये तकनीक लोको पायलट को सिग्नल और स्पीड से जुड़ी जानकारी रियल टाइम में देती है और जरूरत पड़ने पर ट्रेन को ऑटोमैटिक तरीके से रोक भी सकती है.

कवच सिस्टम के दायरे में है ये सेक्शन

रेलवे के मुताबिक इस परियोजना के तहत 21.6 रूट किलोमीटर और 86 ट्रैक किलोमीटर सेक्शन को कवच सिस्टम के दायरे में लाया गया है. TKD, OKA, NZM और TKJ समेत 4 प्रमुख स्टेशनों पर स्टेशन ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली स्थापित की गई है. इसके अलावा ट्रेनों की सटीक लोकेशन ट्रैक करने के लिए 1200 से अधिक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग लगाए गए हैं. सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 1326 रिले वायरिंग और टेस्टिंग का काम पूरा किया गया, जबकि 653 कवच रूट्स का फैक्ट्री परीक्षण और 2510 सिग्नल संयोजनों का साइट परीक्षण किया गया.

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बेहतर कम्युनिकेशन के लिए रेलवे ने 4 संचार टावर और 42 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी तैयार किया है. नई दिल्ली कंट्रोल में नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे पूरे कवच नेटवर्क की निगरानी और संचालन आसान होगा.

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