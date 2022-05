How to Decide Train Name: राजधानी से लेकर शताब्दी तक! जानिए कैसे तय होते हैं ट्रेनों के नाम

How to decide train name: ट्रेन से सफर करने वाले ट्रेनों को उसके कोड से ज्यादा नाम से जानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं हैं कि किसी भी ट्रेन का नाम कैसे तय किया जाता है. आइए जानते हैं कैसे टी होते हैं ट्रेन के नाम.