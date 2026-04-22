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Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: इस बार गर्मी में नहीं होगा वेटिंग ट‍िकट का झंझट! रेलवे ने क‍िया ऐसा इंतजाम, खुशी से झूम उठेंगे आप

Indian Railways: इस बार गर्मी में नहीं होगा वेटिंग ट‍िकट का झंझट! रेलवे ने क‍िया ऐसा इंतजाम, खुशी से झूम उठेंगे आप

Summer Special Trains: भारतीय रेलवे की तरफ से हर साल और हर सीजन में यात्र‍ियों के ल‍िए स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान क‍िया जाता है. इस बार भी रेलवे ने गर्मी की छुट्टी और बढ़ती ड‍िमांड को देखते हुए 908 समर स्‍पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:49 PM IST
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Indian Railways Summer Special Trains: गर्म‍ियां शुरू हो गई हैं और छुट्टियां मनाने वालों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि देशभर में 18,262 समर स्पेशल ट्रेनों के ट्र‍िप चलाए जाएंगे. इन ट्रेनों को गर्म‍ियों के तीन महीने के दौरान यानी 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलाया जाएगा. रेलवे की इस पहल से लाखों यात्र‍ियों को आरामदायक सफर म‍िलेगा. इससे वेट‍िंग लिस्ट का झंझट कम होगा और भीड़भाड़ वाली सीजन में भी ट‍िकट आसानी से म‍िल जाएगा.

रेलवे की तरफ से कुल 908 समर स्पेशल ट्रेनों को अप्रूव क‍िया गया है. इसमें से 660 ट्रेनों को पहले ही नोटिफाई कर द‍िया गया है. इनकी 11,294 ट्रिप्स पहले से ही बुक‍िंग के लिए उपलब्ध हैं. रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों को खासतौर पर ऐसे रूट्स पर चलाया जा रहा है, जहां गर्मी में यात्र‍ियों की संख्‍या बढ़ जाती है और ट‍िकट की ड‍िमांड ज्‍यादा रहती है. रेलवे की इस पहल से नॉर्मल ट्रेनों पर पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और यात्री ज्यादा इंतजार क‍िये बिना सफर कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: कटरा से तो चल गई, जम्मू से कब श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत? जानिए लेटेस्ट अपडेट

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क‍िस जोन में क‍ितनी ट्रेन?

समर स्पेशल ट्रेनों को देश के सभी प्रमुख जोन्स में चलाया जा रहा है. सबसे ज्यादा ट्रिप्स वाले कुछ जोन इस प्रकार हैं-

  • सेंट्रल रेलवे ने 3,082 ट्रिप्स को मंजूर क‍िया

  • ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2,711 ट्रिप्स चलाए जा रहे

  • नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2,245 ट्रिप्स के साथ तीसरे पायदान पर

अन्य प्रमुख जोन से जुड़ी जानकारी

  • साउथ सेंट्रल रेलवे : 124 ट्रेनें (1,184 ट्रिप्स)

  • वेस्टर्न रेलवे: 106 ट्रेनें (2,078 ट्रिप्स)

  • नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे: 76 ट्रेनें (2,245 ट्रिप्स)

  • नॉर्दर्न रेलवे: 76 ट्रेनें (2,090 ट्रिप्स)

  • साउथर्न रेलवे: 72 ट्रेनें (558 ट्रिप्स)

  • ईस्ट सेंट्रल रेलवे: 64 ट्रेनें (2,711 ट्रिप्स)

  • नॉर्थ सेंट्रल रेलवे: 54 ट्रेनें (1,163 ट्रिप्स)

  • नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे: 52 ट्रेनें (814 ट्रिप्स)

​यह भी पढ़ें: यकीन नहीं होता...13 घंटे में होगा 18 घंटे का सफर; इस रूट पर शुरू हो रही शानदार ट्रेन

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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