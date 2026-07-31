Luggage Online Booking: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. आपने सफर के दौरान अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग भारी-भरकम लगेज के साथ सफर करते हैं, इससे साथी यात्रियों को भी परेशानी होती है. लेकिन रेलवे के नए नियम के तहत अब से ऐसा नहीं होगा. जी हां, यात्री सुविधा पर फोकस कर रही भारतीय रेलवे आज से एक और नई सर्विस शुरू कर रही है. रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकट वाले यात्रियों के लिए पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग सर्विस को 31 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया है.
रेलवे के इस कदम का मकसद पार्सल बुकिंग के प्रोसेस को आसान करना और स्टेशन पर होने वाली भागदौड़ से बचाना है. रेलवे बोर्ड की तरफ से इस बारे में सभी जोनल रेलवे को चिट्ठी भेज दी गई है. इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार रेलवे बोर्ड ने चिट्ठी भेजकर निर्देश दिया है कि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को तय वजन सीमा तक ऑनलाइन लगेज बुक करने की सुविधा तुरंत दी जाए. इस सर्विस के जरिये यात्री अपने साथ रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में ले जाने वाले सामान की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड की तरफ से साफ किया गया कि मार्च 2025 में लिये गए फैसले के आधार पर इस डिजिटल सिस्टम को 31 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया गया है.
रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार, एसी 3 टियर (3AC), एसी 3 इकोनॉमी (3E) और एसी चेयर कार (CC) में सामान की फ्री लिमिट और अधिकतम अनुमति एक समान है. इस कारण इन कोच में तय लिमिट से ज्यादा सामान बुक करने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली संस्था क्रिस (CRIS) को निर्देश दिया गया है कि वह ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्रियों को प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट, अलग-अलग कोच के हिसाब से तय वजन और जुर्माने से जुड़े नियमों की जानकारी दिखाए.
रेलवे के नियमों के अनुसार फर्स्ट एसी के यात्री अपने साथ 70 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं. वहीं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड एसी में 50 किलो, थर्ड एसी, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलो तथा सेकेंड क्लास में 35 किलो तक मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति है.
यदि कोई यात्री अपनी तय फ्री लिमिट से ज्यादा सामान अपने साथ कोच में ले जाना चाहता है, तो उसे तय दर का डेढ़ गुना चार्ज देना होगा. यात्री नियम के तहत तय अधिकतम लिमिट तक ही एक्स्ट्रा लगेज की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे. इससे यात्रियों का सफर आरामदायक होने के साथ ही वह चेकिंग के दौरान लगने वाले जुर्माने से बच सकेंगे.