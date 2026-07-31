रेलवे के इस कदम का मकसद पार्सल बुकिंग के प्रोसेस को आसान करना और स्टेशन पर होने वाली भागदौड़ से बचाना है. रेलवे बोर्ड की तरफ से इस बारे में सभी जोनल रेलवे को च‍िट्ठी भेज दी गई है. इंड‍ियन एक्‍सप्रेस में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार रेलवे बोर्ड ने च‍िट्ठी भेजकर निर्देश दिया है क‍ि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को तय वजन सीमा तक ऑनलाइन लगेज बुक करने की सुविधा तुरंत दी जाए. इस सर्व‍िस के जर‍िये यात्री अपने साथ रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में ले जाने वाले सामान की बुक‍िंग पहले ही ऑनलाइन कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि मार्च 2025 में ल‍िये गए फैसले के आधार पर इस डिजिटल स‍िस्‍टम को 31 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया गया है.