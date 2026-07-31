Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Indian Railways: आज से शुरू हुई रेलवे की नई सुव‍िधा, कन्‍फर्म ट‍िकट वाले यात्री ऑनलाइन बुक करा सकेंगे लगेज

Indian Railways: आज से शुरू हुई रेलवे की नई सुव‍िधा, कन्‍फर्म ट‍िकट वाले यात्री ऑनलाइन बुक करा सकेंगे लगेज

How To Book Luggage in Train: रेलवे की तरफ से आज से शुरू की जा रही सुव‍िधा के तहत आप अपने लगेज की ऑनलाइन बुक‍िंग करा सकेंगे. इसके तहत रेलवे की तरफ से हर कोच के ल‍िए लगेज की अलग-अलग ल‍िमि‍ट तय की गई है. यद‍ि आप अत‍िर‍िक्‍त सामान ले जाते हैं तो इसके ल‍िए आपको तय चार्ज देना होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:57 AM IST
Indian Railways: आज से शुरू हुई रेलवे की नई सुव‍िधा, कन्‍फर्म ट‍िकट वाले यात्री ऑनलाइन बुक करा सकेंगे लगेज

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में हर संपत्ति की बनेगी डिजिटल पहचान, सरकार ला रही नया कानून
Delhi News47 min ago
2
Supreme Court48 min ago
3
china48 min ago
4
Akshay Kumar1 hr ago
5
Today News1 hr ago