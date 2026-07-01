आज से ट्रेन में सिगरेट पीना और भीख मांगना पड़ेगा भारी, ₹2,000 का फाइन; नए नियम लागू

रेलवे नियमों के अनुसार ट्रेन के अंदर और चिन्हित रेलवे परिसरों में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा रेलवे कर्मचारी उस यात्री को ट्रेन से उतार सकते हैं और उसका टिकट या पास जब्त किया जा सकता है. यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है. दोष सिद्ध होने पर अदालत ₹2,000 से ₹5,000 तक जुर्माना लगा सकती है. जब तक कि विशेष कारण न दर्ज किए जाएं.