Advertisement
trendingNow13134421
Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी, बदलेगी 10 साल पुरानी PPP पॉलिसी; क्‍या होगा फायदा?

Indian Railways: रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी, बदलेगी 10 साल पुरानी PPP पॉलिसी; क्‍या होगा फायदा?

Indian Railways Policy: भारतीय रेलवे की तरफ से 10 साल पुरानी प्राइवेट पार्टनरशिप पॉल‍िसी (PPP) में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर रेलवे की तरफ से दो बड़े बदलाव का प्रपोजल द‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railways: रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी, बदलेगी 10 साल पुरानी PPP पॉलिसी; क्‍या होगा फायदा?

Private Partnership Policy: भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्री सुव‍िधाओं पर फोकस क‍िया जा रहा है. अब भारतीय रेलवे ने अपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट पार्टनरशिप पॉल‍िसी (PPP) में बदलाव करने का प्‍लान क‍िया है. इसके तहत रेलवे की तरफ से दो बड़े बदलाव का प्रपोजल द‍िया गया है. इन बदलाव से प्राइवेट निवेशकों को ज्यादा स‍िक्‍योर‍िटी म‍िल सकेगी, रिस्क कम होगा और रेलवे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे. अब प्राइवेट कंपनियां पहले से ज्‍यादा आत्‍मव‍िश्‍वास के साथ रेलवे में इनवेस्‍ट कर सकेंगी.

50 साल लंबा कंसेशन पीरियड

मौजूदा पीपीपी (PPP) प्रोजेक्ट में कंसेशन पीरियड 20 से 35 साल तक का होता है. रेलवे की तरफ से इसे बढ़ाकर 50 साल करने का प्रस्ताव द‍िया गया है. इससे प्राइवेट पार्टनर को अपना इनवेस्‍टमेंट आसानी से रिकवर करने के ल‍िए ज्यादा समय मिलेगा और प्रोजेक्ट ज्यादा आकर्षक बनेंगे. रेलवे म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्णव की तरफ से हाल ही में गत‍ि शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल्स (GCT) के लिए 50 साल के कंसेशन पीर‍ियड की घोषणा की गई, यही नई पॉलिसी की शुरुआत है.

रेलवे पर जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी

अभी पीपीपी (PPP) प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण का खर्च और प्रोसेस प्राइवेट प्लेयर को देना होता है, जबकि जमीन रेलवे लेता है. इस कारण अक्सर देरी होती है. लेक‍िन अब प्रस्‍ताव‍ित बदलाव के तहत रेलवे की तरफ से खर्च और प्रोसेस को लेकर पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी. हाइवे प्रोजेक्ट के अनुभव के आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है. इससे प्रोजेक्‍ट में देरी नहीं होगी और वे समय से पूरे हो सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नई पॉल‍िसी से काम में तेजी आएगी

रेलवे की तरफ से मार्च 2028 तक पीपीपी मॉडल के तहत 15 प्रोजेक्ट का चुनाव क‍िया गया है. इनकी कुल लागत 35,817 करोड़ रुपये है. इनमें नई लाइन बिछाना, ट्रैक को डबल करना और स्टेशन रीडेवलपमेंट शामिल है. कुछ प्रोजेक्ट फाइनल अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं. 2012 की मौजूदा पीपीपी पॉलिसी के तहत दिसंबर 2025 तक महज 18 प्रोजेक्ट्स (16,686 करोड़ रुपये) पूरे हुए हैं. 16,362 करोड़ रुपये की लागत वाले 7 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. नई पॉलिसी से PPP में तेजी आएगी और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट