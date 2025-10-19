Advertisement
trendingNow12967573
Hindi Newsबिजनेस

भ्रम फैलाने वालों की खैर नहीं, रेलवे का बड़ा एक्शन, 'फेक न्यूज वीडियो' पर लगेगी लगाम

रेलवे ने जानकारी दी है कि अब तक 20 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है.  रेलवे से जुड़े पुराने या भ्रामक वीडियो साझा कर रहे ऐसे हैंडल्स पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भ्रम फैलाने वालों की खैर नहीं, रेलवे का बड़ा एक्शन, 'फेक न्यूज वीडियो' पर लगेगी लगाम

Indian Railways : रेलवे प्रशासन ने यात्रियों में भ्रम और असंतोष फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.रेलवे ने जानकारी दी है कि अब तक 20 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है.  रेलवे से जुड़े पुराने या भ्रामक वीडियो साझा कर रहे ऐसे हैंडल्स पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है. 

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक रेलवे नोटिफिकेशन और रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स - X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (@RailMinIndia) पर ही भरोसा करें.

भ्रामक वीडियो पर हो रही है कार्रवाई?

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे के मुताबिक, त्योहारों के समय में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जानबूझकर रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ या अन्य पुरानी एवं भ्रामक वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिससे यात्रियों में  भ्रम और डर का माहौल पैदा होता है. रेलवे ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है.

यह भी पढ़ें : द‍िवाली से पहले रेलवे का तोहफा, इस ट्रेन में बढ़ाकर डबल क‍िये कोच; क‍िसे होगा फायदा?

रेलवे ने की अपील

सोशल मीडिया यूजर्स से रेलवे ने अपील की है कि वे किसी भी वीडियो या जानकारी को शेयर करने से पहले उसके तथ्यों की ठीक से जांच कर लें. बिना पुष्टि किए स्टेशनों पर भीड़भाड़ या अन्य वीडियो को साझा करने से बचें. नहीं तो  FIR दर्ज हो सकती है. रेलवे के बयान में त्योहारों के दौरान भारी यातायात के दौरान गलत सूचना से जुड़े बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला गया है और बताया है कि असत्यापित कंटेंट फैलाने से अनावश्यक घबराहट पैदा हो सकती है या यात्रियों की आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

indian railway

Trending news

ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली