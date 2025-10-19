भ्रम फैलाने वालों की खैर नहीं, रेलवे का बड़ा एक्शन, 'फेक न्यूज वीडियो' पर लगेगी लगाम

Indian Railways : रेलवे प्रशासन ने यात्रियों में भ्रम और असंतोष फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.रेलवे ने जानकारी दी है कि अब तक 20 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. रेलवे से जुड़े पुराने या भ्रामक वीडियो साझा कर रहे ऐसे हैंडल्स पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है.

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक रेलवे नोटिफिकेशन और रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स - X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (@RailMinIndia) पर ही भरोसा करें.

भ्रामक वीडियो पर हो रही है कार्रवाई?

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे के मुताबिक, त्योहारों के समय में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जानबूझकर रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ या अन्य पुरानी एवं भ्रामक वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिससे यात्रियों में भ्रम और डर का माहौल पैदा होता है. रेलवे ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है.

यह भी पढ़ें : द‍िवाली से पहले रेलवे का तोहफा, इस ट्रेन में बढ़ाकर डबल क‍िये कोच; क‍िसे होगा फायदा?

रेलवे ने की अपील

सोशल मीडिया यूजर्स से रेलवे ने अपील की है कि वे किसी भी वीडियो या जानकारी को शेयर करने से पहले उसके तथ्यों की ठीक से जांच कर लें. बिना पुष्टि किए स्टेशनों पर भीड़भाड़ या अन्य वीडियो को साझा करने से बचें. नहीं तो FIR दर्ज हो सकती है. रेलवे के बयान में त्योहारों के दौरान भारी यातायात के दौरान गलत सूचना से जुड़े बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला गया है और बताया है कि असत्यापित कंटेंट फैलाने से अनावश्यक घबराहट पैदा हो सकती है या यात्रियों की आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है.