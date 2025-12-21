Indian Railways: इन यात्रियों पर रेलवे किराये की बढ़ोतरी का असर नहीं, 26 से लागू हो रहा नया नियम

Indian Railways Fare Hike: भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से रेल टिकट के किराये को बढ़ाने की घोषणा की है. इससे रेलवे को करीब 600 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है. रेलवे के इस बड़े बदलाव से कुछ यात्रियों को 26 दिसंबर के बाद ज्यादा किराया देना पड़ेगा, तो वहीं कुछ यात्रियों पर बढ़े हुए क‍िराये का क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. रेलवे के इस नए नियम के तहत, साधारण श्रेणी में 215 किमी से ज्यादा की यात्रा पर यात्रियों को 1 पैसा प्रति किमी ज्यादा देना होगा. वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी कैटेगरी में 2 पैसे प्रति किमी ज्यादा किराया लगेगा.

500 किमी के सफर पर 10 रुपये का असर

यद‍ि कोई यात्री 500 किमी का नॉन-एसी का सफर करता है तो उसे 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. लेकिन यद‍ि कोई यात्री 215 किमी से कम दूरी की यात्रा करता है तो उसे कोई बढ़ा हुआ किराया नहीं देना पड़ेगा, यानी 215 किमी से कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं होगा. इसके साथ ही रेलवे ने यह भी साफ किया है कि लोकल (सब-अर्बन) ट्रेन और मासिक सीजन टिकट के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. ऐसा इसलिए, ताकि कम और म‍िड‍िल इनकम वाले परिवारों पर बोझ न पड़े और यात्रा सस्ती बनी रहे.

पेंशन पर खर्च 60000 करोड़ तक बढ़ा

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने एक बयान में कहा क‍ि पिछले एक दस साल में भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क को काफी बढ़ाया है. अब रेलवे दूर- दराज के इलाकों तक सर्व‍िस पहुंचा रही है. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और बेहतर सर्व‍िस देने के लिए रेलवे ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है. इसके कारण कर्मचारियों पर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गया है और पेंशन पर खर्च 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. साल 2024-25 में रेलवे का कुल खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

माल ढुलाई को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान

बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए रेलवे माल ढुलाई (कार्गो) को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. इसके साथ ही यात्रियों के किराये में थोड़ा बदलाव किया गया है. रेलवे ने बताया कि इन सुधारों से सुरक्षा भी बेहतर हुई है और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे बन गया है. रेलवे ने यह भी बताया कि माल ढुलाई के किराये 2018 के बाद से नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि खर्च बढ़ता रहा है. रेलवे अब ज्यादा माल ढोकर अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

रेल मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में त्योहारों के दौरान 12,000 से ज्यादा ट्रेनें सफलतापूर्वक चलाई गईं, जो रेलवे की बेहतर योजना और काम करने की क्षमता को दिखाता है. इस बीच, मंत्रालय ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके लिए 100 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है. (IANS)