Indian Railways Profitable Train: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं को ध्‍यान में रखते हुए लगातार नए प्रयोग क‍िये जा रहे हैं. मई के पहले हफ्ते में रेलवे ने यात्र‍ियों की भारी मांग और सुव‍िधा को देखते हुए कटरा-श्रीनगर वंदे भारत को जम्‍मूतवी से शुरू कर द‍िया गया है. रेलवे की तरफ से रोजाना करीब 13000 ट्रेनों का संचालन क‍िया जाता है और इनके जर‍िये हर द‍िन करीब ढाई करोड़ यात्री सफर करते हैं. इतने बड़े नेटवर्क में कुछ ट्रेनों में ट‍िकट की ड‍िमांड इतनी होती है क‍ि बुक‍िंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही उनमें वेट‍िंग शो करने लगता है. लेक‍िन कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं, ज‍िनमें आपको सफर से कुछ समय पहले भी आराम से ट‍िकट म‍िल जाएगा.

रेलवे की तरफ से त्‍योहारों के मौके पर यात्र‍ियों की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए स्‍पेशल ट्रेनों का भी संचालन क‍िया जाता है. ट‍िकट की ड‍िमांड के आधार पर ट्रेनों का नफा-नुकसान तय होता है. रेलवे की तरफ से प‍िछले द‍िनों जारी आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस के नाम सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाली ट्रेन का र‍िकॉर्ड है. जी हां, बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस से FY 2022-23 में 176 करोड़ रुपये की कमाई की है. अभी तक इस ट्रेन से होने वाली कमाई की कोई भी ट्रेन बराबरी नहीं कर पाई है.

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तेजस को तीन साल में 62.88 करोड़ का घाटा

दरअसल, राजधानी एक्सप्रेस को तेज रफ्तार, सुविधाओं और समय की पाबंदी के कारण यात्र‍ियों की तरफ से ज्यादा पसंद क‍िया जाता है. इस कारण ट्रेनों की कमाई भी लगातार बढ़ रही है. दूसरी तरफ सबसे ज्‍यादा घाटा देने वाली ट्रेन की बात करें तो तेजस एक्सप्रेस (दिल्ली-लखनऊ) और तेजस एक्सप्रेस (अहमदाबाद-मुंबई) ने भारी नुकसान द‍िया है. यह नुकसान रेलवे को तेजस एक्‍सप्रेस की तरफ से कोव‍िड के दौरान द‍िया गया था. तीन साल में तेजस एक्‍सप्रेस को 62.88 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.

2019 में IRCTC को सौंपी थी ज‍िम्‍मेदारी

रेलवे की तरफ से साल 2019 में इन ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी आईआरसीटी (IRCTC) को सौंपी गई थी. लेकिन यात्रियों के कम सफर करने के कारण ट्रेनों को भारी नुकसान से गुजरना पड़ा. यात्र‍ियों की संख्या कम होने के कारण दिल्ली से लखनऊ जाने वाली तेजस एक्सप्रेस को 27.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस एक्‍सप्रेस में रोजाना 200 से 250 सीटें खाली रह जाती थीं, जिसका सीधा असर कमाई पर पड़ा. दरअसल, तेजस एक्सप्रेस से पहले ही राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस चलती हैं, ज‍िसका किराया तेजस से कम है और सुविधाएं भी हैं.

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ट्रेन की फ्रीक्‍वेंसी भी बदलाव क‍िया

यात्र‍ियों की कोश‍िश रहती है क‍ि पहले वे राजधानी या शताब्दी में टिकट बुक कर लें. जब इन दोनों में सीट नहीं म‍िलती तो यात्री उसके बाद तेजस का ट‍िकट बुक कराते हैं. कम यात्रियों की वजह से ट्रेन की फ्रीक्‍वेंसी भी बदलाव क‍िया गया था. पहले इस ट्रेन को हफ्ते में छह दिन चलाया जाता था, लेकिन बाद में इसकी फ्रीक्‍वेंसी को छह द‍िन से घटाकर चार द‍िन कर द‍िया गया. लेक‍िन अब फ‍िर से यह ट्रेन हफ्ते में चार द‍िन चलती है. कोविड महामारी के दौरान ट्रेन के संचालन में कई बार बदलाव क‍िया गया.

पांच बार ट्रेन को अस्थायी रूप से बंद क‍िया

इतना ही नहीं 2019 से 2022 के बीच तेजस को पांच बार अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा. 2019-20 में ट्रेन ने 2.33 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन इसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई. 2020-21 में 16.69 करोड़ का और 2021-22 में 8.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसके बारे में IRCTC अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया क‍ि कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रेनें लंबे समय तक नहीं चलीं थीं. लेकिन रेलवे की तरफ से इनका भुगतान लगातार क‍िया गया. इसका असर यह हुआ क‍ि कमाई कम हुई और घाटा बढ़ता चला गया.