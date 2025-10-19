Advertisement
Indian Railways: रेलवे का ट‍िकट बुक‍िंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, कल इन काउंटर पर नहीं होगी बुक‍िंग

Railways Ticket Booking: रेलवे की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है क‍ि वे ऑनलाइन या ओपन काउंटर से टिकट लें. यह कदम सफर को आसान बनाने के लिए है. दिवाली में ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:48 PM IST
Indian Railways Ticketing Update: द‍िवाली और छठ के त्‍योहारी सीजन में ट्रेनों और बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. इस दौरान भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है. रेलवे की तरफ से बताया गया क‍ि द‍िवाली वाले द‍िन यानी 20 अक्‍टूबर (सोमवार) को दिल्ली में कई पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर बंद रहेंगे. ऐसा द‍िवाली की छुट्टी के कारण हो रहा है. नॉर्दर्न रेलवे के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में कई जगह पर दिन और शाम की शिफ्ट पर असर पड़ेगा. लेकिन चिंता की बात नहीं है कुछ बड़े स्टेशनों पर टिकट बुकिंग जारी रहेगी. यात्रियों को पहले से प्लान करना चाहिए.

पूरे द‍िन बंद रहेंगे पीआरएस काउंटर

रेलवे की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है क‍ि वे ऑनलाइन या ओपन काउंटर से टिकट लें. यह कदम सफर को आसान बनाने के लिए है. दिवाली में ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं. नॉर्दर्न रेलवे के अनुसार दिल्ली में कई अहम पीआरएस काउंटर पूरे दिन बंद रहेंगे. इनमें संसद भवन, प्रेस क्‍लब ऑफ इंड‍िया, रेलवे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल हैं. ये काउंटर सरकारी और कोर्ट इलाकों में हैं. दिवाली पर कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी, इसलिए क‍िसी तरह की बुक‍िंग इन पर नहीं होगी.

ऑनलाइन बुक‍िंग की सुव‍िधा मौजूदा रहेगी
यात्री इन जगहों पर जाने की बजाय दूसरे विकल्प पर व‍िचार करें. रेलवे की तरफ से कहा गया क‍ि यह बंद अस्थायी है, जो क‍ि त्योहार की वजह से जरूरी है. अगर आप काउंटर से टिकट लेना चाहते हैं तो नई दिल्ली (पहाड़गंज और अजमेरी गेट साइड), दिल्ली मेन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर करंट रिजर्वेशन होगा. इन स्‍टेशन पर सुबह से शाम तक बुकिंग हो सकेगी. रेलवे की तरफ से सलाह दी गई क‍ि आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करें.

शाम की शिफ्ट में बंद रहने वाले काउंटर की ल‍िस्‍ट
शाम की शिफ्ट (दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे) में कई पीआरएस सेंटर बंद रहेंगे. इनमें आनंद विहार टर्मिनल (PRS), कैथल, जींद, मंसूर, रोहतक, बहादुरगढ़, नंगलोई, शामली, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मुजफ्फर नगर, खतौली, देवबंद, बड़ौद, पटौदी रोड, ग्रेटर नोएडा, नोली, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, शकूर बस्ती, समलखा, गनौर, शाहाबाद मार्कंडा, तोहाना, जुलाना, साहिबाबाद, न्यू गाजियाबाद, गुड़गांव, पालम, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, नरेला, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र शामिल हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Indian railways

Trending news

