Indian Railways: रॉकेट की रफ्तार से होगी ट‍िकट बुक‍िंग, रेलवे कर रहा बड़ा बदलाव; आने वाला है 'नया' ऐप
Indian Railways: रॉकेट की रफ्तार से होगी ट‍िकट बुक‍िंग, रेलवे कर रहा बड़ा बदलाव; आने वाला है 'नया' ऐप

Railone App: रेलवे की तरफ से ट‍िकट बुक‍िंग स‍िस्‍टम को बेहतर करने के लि‍ए लगातार काम क‍िया जा रहा है. इसी के तहत अब भारती रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को अपडेट करने की तैयारी में है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:09 PM IST
Indian Railways Update: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे की नई पहल के तहत जल्‍द ही टिकट के लिए इंतजार का समय काफी कम हो जाएगा. इसके साथ ही आपको कन्फर्म सीट मिलने में भी देरी नहीं होगी. भारतीय रेलवे जल्द ही अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को अपडेट करने की तैयारी में है. इससे टिकट बुक करने की स्पीड मौजूदा से चार गुना तक बढ़ जाएगी. अभी एक मिनट में कम टिकट बुक हो पाते हैं, जबकि नया सिस्टम एक मिनट में ज्‍यादा टिकट बुक करने में कैपेबल होगा.

नए टिकट बुक‍िंग स‍िस्‍टम से क्‍या फायदा होगा?

रेलवे की इस पहल का फायदा त्योहारों, छुट्टियों और भीड़-भाड़ वाले समय देखने को दिखेगा. ऐसे समय पर टिकट म‍िलने में बहुत परेशानी होती है. सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर कुलदीप तिरि ने बताया कि इस टेक्‍नोलॉजी सुधार के लिए रेलवे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के साथ मिलकर काम कर रहा है. इस अपग्रेडेशन के तहत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और सेफ्टी से जुड़े पूरे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को पूरी तरह से बदला जाएगा.

नया सिस्टम कैसे काम करेगी?
नया सिस्टम क्लाउड टेक्नोलॉजी पर बेस्‍ड होगा, जो न सिर्फ तेज होगा बल्कि ज्‍यादा सुरक्षित और सुविधाजनक भी रहेगा. मौजूदा पीआरएस सिस्टम को साल 2010 में शुरू किया गया था. यह पुराने इटैनियम सर्वर और ओपन वीएमएस पर काम करता है. बढ़ती आबादी और डिजिटल ट्रैफिक को देखते हुए इसे अपग्रेड करने की जरूर‍त है.

नया मोबाइल ऐप 'रेलवन' क्या है?
टिकट कैंस‍िल होने की प्रॉब्‍लम को कम करने के लिए रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को 1 नवंबर 2024 से 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है. इसके अलावा, रेलवे ने 'रेलवन' (RailOne) नाम का नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है. इस ऐप से यात्री अपने मोबाइल से ही रिजर्व और अनर‍िजर्व्‍ड दोनों तरह के टिकट बुक कर सकते हैं. रेलवे ने जनरल कैटेगरी के यात्रियों के लिए भी बड़ी योजना बनाई है. साल 2024-25 में कई लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल कोच जोड़े गए हैं. \

