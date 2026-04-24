ट्रेनों के खाने पर रेलवे की सख्ती, अब WhatsApp ग्रुप बनाकर क्वालिटी पर रखी जाएगी नजर

WhatsApp Monitoring Introduced : रेल यात्रियों द्वारा खानपान को लेकर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. खासकर वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर हाल के दिनों में कई सवाल उठे हैं. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने अब अपनी निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया है. रेलवे अब केवल औचक निरीक्षण ही नहीं करेगा, बल्कि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए भी खानपान सेवाओं पर नजर रखेगा. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक विशेष WhatsApp ग्रुप तैयार किया है, जिसमें स्टेशन स्तर से लेकर रेलवे बोर्ड तक के अधिकारी जुड़े रहेंगे, ताकि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

हर दिन करीब 35 शिकायतें सिर्फ खानपान की

रेल मदद एप के आंकड़ों के मुताबिक, यात्रियों की ओर से सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई और खाने-पीने की सेवाओं को लेकर दर्ज की जाती हैं. औसतन हर दिन करीब 35 शिकायतें सिर्फ खानपान से जुड़ी मिलती हैं. वहीं कई यात्री सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं.

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गुणवत्ता को लेकर कुल 6,645 शिकायतें दर्ज

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में खाने की गुणवत्ता को लेकर कुल 6,645 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 1,341 मामलों में से सर्विस प्रोवाइडर पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 2,995 मामलों में चेतावनी दी गई. हाल ही में पटना-टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस में भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद रेलवे ने कड़ा रुख अपनाते हुए IRCTC पर 10 लाख रुपये और संबंधित एजेंसी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इन घटनाओं के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं कि खानपान, स्वच्छता और यात्री सेवाओं की नियमित और सख्त निगरानी की जाए.

नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए WhatsApp ग्रुप के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, ताकि कमियों को तुरंत दूर किया जा सके और यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके.