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ट्रेन में सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं; रेलवे का नया सख्त रुख, पकड़े गए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अनुसार ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. पहले इस नियम के उल्लंघन पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना लगाया जाता था. लेकिन, अब इसे बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:47 PM IST
ट्रेन में सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं; रेलवे का नया सख्त रुख, पकड़े गए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
Image Credit: X/Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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