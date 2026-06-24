/ट्रेन में सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं; रेलवे का नया सख्त रुख, पकड़े गए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को और सख्त कर दिया है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रावधानों के तहत जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2026 के जरिए रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों का उद्देश्य रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखना और यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है.
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अनुसार ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. पहले इस नियम के उल्लंघन पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना लगाया जाता था. लेकिन, अब इसे बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है. इसके अलावा नियम तोड़ने वाले यात्री का टिकट या पास जब्त किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रेन से भी उतारा जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करता है तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत बिना अनुमति सामान बेचने, ट्रेन या स्टेशन पर फेरी लगाने और भीख मांगने को अपराध माना गया है. नए प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में भी ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है. अदालत दोषी को तीन महीने तक की जेल, ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों सजा दे सकती है.
रेल मंत्रालय टिकटलेस यात्रा के मामलों में भी दंड बढ़ाने पर विचार कर रहा है. प्रस्तावित बदलावों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 किया जा सकता है, साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है.
नए प्रस्तावों के अनुसार अगर कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर ₹2,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे का मानना है कि इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाया जा सकेगा.
रेल मंत्रालय के मुताबिक ट्रेनों में धूम्रपान और ज्वलनशील पदार्थों के कारण पहले कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं/ वहीं, अवैध फेरी और भीख मांगने जैसी गतिविधियां यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. ऐसे में नए नियम रेलवे परिसरों में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.