/ट्रेन में सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं; रेलवे का नया सख्त रुख, पकड़े गए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अनुसार ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. पहले इस नियम के उल्लंघन पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना लगाया जाता था. लेकिन, अब इसे बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है. इसके अलावा नियम तोड़ने वाले यात्री का टिकट या पास जब्त किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रेन से भी उतारा जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करता है तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.