What is Round Trip Package: सावन महीना खत्‍म होने के साथ ही त्‍योहारी सीजन शुरू हो गया है. रक्षा बंधन के कुछ द‍िन बाद गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, द‍िवाली और फ‍िर छठ पूजा तक धूमधाम रहेगी. यह धूमधाम केवल घर और बाजार में ही नहीं, इसका सबसे ज्‍यादा असर ट्रेनों में भी द‍िखाई देता है. फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान हर बार भीड़ को कंट्रोल करने के ल‍िए रेलवे की तरफ से स्‍पेशल प्‍लान‍िंग की जाती है. इस बार भी रेलवे ने अपनी तैयार‍ियों को लेकर पहले से ही कमर कर ली है. जी हां, अगर आप भी फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान इस बार ट्रेन से सफर करने का प्‍लान कर रहे हैं तो रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की योजना से आपको सहूल‍ियत और इकोनॉम‍िक बेन‍िफ‍िट दोनों होने वाला है. आइए बात करते हैं रेलवे की इस प्‍लान के बारे में-

भीड़ को न‍ियंत्र‍ित करने के लि‍ए रेलवे की मेगा तैयारी

ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार भारतीय रेलवे ने फेस्‍ट‍िव सीजन की भीड़ को को कम करने और यात्र‍ियों को सहूल‍ि‍यत देने के लिए नया 'राउंड ट्रिप पैकेज' (Round Trip Package) प्‍लान शुरू क‍िया है. इस प्‍लान के तहत यात्री को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट मिलेगी. सरकार की तरफ से शुरू की जा रही इस योजना का मकसद यात्रियों को आसान बुक‍िंग के साथ ही ट्रेनों का दोनों दिशाओं में बेहतर उपयोग करने के साथ ही फेस्‍ट‍िवल में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करना है.

सभी ट्रेनों में लागू होगी यह स्‍कीम

रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि त्योहारी सीजन (Festival Seasons) में भीड़ से बचने, आसान बुक‍िंग करने और ट्रेनों का दोनों दिशाओं में ज्‍यादा से ज्‍यादा इस्‍तेमाल बढ़ाने के लिए यह 'एक्‍सपेर‍िमेंटल स्‍कीम' (experimental scheme) शुरू करने का प्‍लान क‍िया है. इस स्‍कीम को रेलवे की तरफ से राउंड ट्रिप पैकेज (Round Trip Package) नाम द‍िया गया है. इस प्‍लान को स्‍पेशल ट्रेनों समेत सभी ट्रेनों में लागू क‍िया जाएगा. यह योजना केवल उन ट्रेनों में लागू नहीं होगी, ज‍िनमें फ्लेक्सी किराया स‍िस्‍टम लागू है.

(खबर अपडेट हो रही है)