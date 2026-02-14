Advertisement
trendingNow13109147
Hindi Newsबिजनेसरेलवे का बड़ा फैसला, बंद होंगी 2 वंदे भारत ट्रेनें, इन रूट्स पर नहीं दौड़ेगी अब हाईस्पीड ट्रेन

रेलवे का बड़ा फैसला, बंद होंगी 2 वंदे भारत ट्रेनें, इन रूट्स पर नहीं दौड़ेगी अब हाईस्पीड ट्रेन

रेलवे बोर्ड ने उदयपुर और अहमदाबाद के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है. जबकि उदयपुर से जयपुर और आगरा के लिए मौजूदा दो रूट बंद कर दिए जाएंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X
Source : X

Two Vande Bharat trains discontinued :  वंदे भारत ट्रेनों ने इंडियन रेलवे के इतिहास में एक नया मुकाम हासिल किया है. देश के कई हिस्सों में इस सेमी-हाई-स्पीड सर्विस शुरू की गई है और कई और रूट पर भी सर्विस शुरू होने वाली है. हालांकि, दो रूट पर यात्रियों के लिए निराशा की खबर है. रेलवे ने दो रूट पर वंदे भारत सर्विस बंद करने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड ने उदयपुर और अहमदाबाद के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है, जबकि उदयपुर से जयपुर और आगरा के लिए मौजूदा दो रूट बंद कर दिए जाएंगे.

दो वंदे भारत ट्रेनें बंद होंगी

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक, उदयपुर सिटी से चलने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें इस हफ्ते बंद कर दी जाएंगी. ट्रेन नंबर 20981/82 (उदयपुर सिटी-आगरा कैंट-उदयपुर सिटी) 15 फरवरी, 2026 से बंद कर दी जाएगी. वहीं, ट्रेन नंबर 20979/80 (उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी) 14 फरवरी 2026 से बंद हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

  • 20979/20980 – उदयपुर – जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

  • 20981/20982 – उदयपुर – आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 

एक नई ट्रेन की शुरुआत 

इंडियन रेलवे ने राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली एक नई ट्रेन की शुरुआत की. नई सर्विस उदयपुर और अहमदाबाद के पास असरवा के बीच हफ्ते में छह दिन चलेगी. ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हावड़ा और गुवाहाटी में कामाख्या के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के कुछ दिनों बाद हुई है. ट्रेन नंबर 26963 उदयपुर सिटी से सुबह 6:10 बजे निकलेगी और असरवा सुबह 10:25 बजे पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 26964 असरवा से शाम 5:45 बजे निकलेगी और रात 10:00 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी.

ये भी पढ़ें : एरियर, पेंशन...कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार के पेंशनर को क्या-क्या मिलेगा?

क्यों बंद हुई दो वंदे भारत ट्रेनें?

रेलवे ने इस फैसले का कोई साफ कारण नहीं बताया है. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है इन ट्रेनों में सीटों की संख्या के मुताबिक, पैसेंजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सर्विस बंद करने का फैसला लिया गया होगा.

पूरे भारत में वंदे भारत सर्विस

लोकसभा में एक लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत सर्विस फरवरी 2019 में शुरू हुई थी और अभी 82 रूट पर 164 ट्रेन सर्विस चल रही हैं. इन ट्रेनों में बेहतर सस्पेंशन, सेमी-हाई-स्पीड ऑपरेशन, ऑटोमैटिक प्लग डोर, एर्गोनोमिक सीटिंग, मिनी पेंट्री, CCTV और कवच सेफ्टी सिस्टम जैसे फीचर्स हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

vande bharat trains

Trending news

पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता