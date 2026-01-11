Advertisement
Amrit Bharat Exp Trains: रेलवे की तरफ से ओड‍िशा में अलग-अलग रूट पर छह नई अमृत भारत ट्रेनों को शुरू क‍िये जाने का प्‍लान है. इन ट्रेनों को आने वाली 17 और 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया जा सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:18 PM IST
Amrit Bharat Exp Trains in Odisha: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. रेलवे यात्र‍ियों को होने वाली परेशानी को ध्‍यान में रखते हुए सेमी हाई स्‍पीड और हाई स्‍पीड ट्रेनों का संचालन कर रहा है. जल्‍द पीएम मोदी पहली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना करेंगे. अब रेलवे की तरफ से ओडिशा के यात्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है. ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) की तरफ से घोषणा की गई क‍ि राज्य से गुजरने वाली 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा रही हैं. ये नॉन-एसी स्लीपर ट्रेनें मॉर्डन फैस‍िल‍िटी से लैस हैं.

आरामदायक बनेगी लंबी दूरी की यात्रा

इन ट्रेनों के जर‍िये किफायती किराये पर लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाया जाएगा. अभी ओडिशा में केवल एक अमृत भारत एक्सप्रेस (बेरहंपुर से उधना के बीच) चल रही है. लेकिन इन 6 नई ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद इनकी संख्‍या बढ़कर 7 हो जाएगी. अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में LHB कोच, बेहतर सीटिंग, अपग्रेडेड ऑनबोर्ड सुविधाएं और एनर्जी-एफिशिएंट डिजाइन द‍िये गए हैं. ये ट्रेनें म‍िड‍िल क्‍लास वाले यात्रियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद हैं. इनका किफायती क‍िराया और आरामदायक सफर इन्‍हें खास बनाता है.

क‍िन रूट पर होगा संचालन?
रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों के जर‍िये क्षेत्रीय विकास और लोगों की सुविधा को बढ़ावा द‍िया जाएगा. इन ट्रेनों को ओड‍िशा में न‍िम्‍न ल‍िख‍ित रूट पर संचाल‍ित क‍िया जाएगा-

> तांबरम-संतरागाछी  
> तिरुचिरापल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी  
> बेंगलुरु-अलीपुर द्वार  
> नागरकोइल-न्यू जलपाईगुड़ी  
> बेंगलुरु-राधिकापुर  
> बेंगलुरु-बालुरघाट

ओडिशा में ये ट्रेनें बेरहंपुर, बालुगांव, खुरदा रोड, भुवनेश्‍वर, कटक, जाजपुर-केओंझर रोड, भद्रक और बालासोर जैसे अहम स्टेशनों पर रुकेंगी. इनके जर‍िये साउथ से पूर्वी भारत तक की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

वंदे भारत स्लीपर की भी लॉन्‍चिंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी 2026 को इन 6 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना करेंगे. इसके अलावा दो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को भी इस दौरान लॉन्च क‍िया जाएगा. यह ओडिशा के यात्रियों के लिए बड़ा मौका होगा. नई ट्रेनें लंबी दूरी पर म‍िड‍िल क्‍लास को सस्ता, सुरक्षित और मॉर्डन सफर देंगी. ओडिशा में रेल कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले ज्‍यादा मजबूत होने वाली है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Indian railways

Trending news

