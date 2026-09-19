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11 घंटे का सफर 6 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली से बनारस के लिए दिवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा

Vande Bharat Sleeper: दिवाली से पहले रेलवे दिल्ली और वाराणसी के बीच देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी कर रहा है. उम्मीद की जा रही है कि यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 9:20 बजे चलकर सुबह 5 बजे वाराणसी वापस पहुंचेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 19, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:31 PM IST
11 घंटे का सफर 6 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली से बनारस के लिए दिवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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