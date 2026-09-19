/11 घंटे का सफर 6 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली से बनारस के लिए दिवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा

Indian Railways New Train: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्री सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है. अब रेलवे की तरफ से लाखों यात्रियों को एक और तोहफा देने की तैयारी की जा रही है. फेस्टिव सीजन यानी दिवाली से ठीक पहले देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरियों पर उतारने की योजना रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से बनाई जा रही है. नई ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन राजधानी नई दिल्ली को धार्मिक नगरी वाराणसी से जोड़ेगी. यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज के रास्ते से होकर वाराणसी जाएगी. ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों का सफर आरामदायक होने के साथ ही कम समय में हो जाएगा. जल्द शुरू होने वाली नई हाई-स्पीड ट्रेन के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं-
अभी दिल्ली से वाराणसी से सामान्य ट्रेन को 770 किमी की दूरी तय करने में 11 से 14 घंटे का समय लगता है. वहीं, वंदे भारत इस दूरी को 8 घंटे में पूरी कर लेती है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को 6 घंटे में पूरी हो जाएगी. प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार यह स्लीपर वंदे भारत ट्रेन वाराणसी कैंट से रात 9:20 बजे रवाना होगी और रात 10:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. इसके बाद यह रात 12:35 बजे कानपुर सेंट्रल से होते हुए सुबह 5:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से रात 9:20 बजे चलकर सुबह 5:00 बजे वाराणसी वापस पहुंचेगी. हालांकि, ट्रेन की फाइनल टाइमिंग ट्रायल रन और जरूरी ऑपरेशनल क्लीयरेंस के बाद ही तय होगी.
मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन की रफ्तार 130 से 160 किमी प्रति घंटा तक रहने की उम्मीद है. ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिसमें 823 यात्रियों के बैठने और सोने की कैपेसिटी होगी. पूरी रैक में 11 कोच 3 AC के, 4 कोच 2 AC के और फर्स्ट एसी का एक कोच होगा. ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस नॉर्दन रेलवे की तरफ से संभाला जाएगा. इस स्लीपर ट्रेन के शुरू होने के बाद लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है.
वंदे भारत के इन स्लीपर ट्रेनसेट का निर्माण भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर के तहत किया जा रहा है. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और रूस की कंपनी ट्रांसमाशहोल्डिंग (TMH) ने मिलकर 'किनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड' बनाई है. यह कंपनी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा स्थित कारखाने में ऐसे 120 ट्रेनसेट का निर्माण कर रही है. ट्रायल रन सफल होने के बाद रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी ऑफिशियल तारीख और किरो की घोषणा करेगा.