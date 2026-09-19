/11 घंटे का सफर 6 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली से बनारस के लिए दिवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा

अभी दिल्ली से वाराणसी से सामान्य ट्रेन को 770 किमी की दूरी तय करने में 11 से 14 घंटे का समय लगता है. वहीं, वंदे भारत इस दूरी को 8 घंटे में पूरी कर लेती है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को 6 घंटे में पूरी हो जाएगी. प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार यह स्लीपर वंदे भारत ट्रेन वाराणसी कैंट से रात 9:20 बजे रवाना होगी और रात 10:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. इसके बाद यह रात 12:35 बजे कानपुर सेंट्रल से होते हुए सुबह 5:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से रात 9:20 बजे चलकर सुबह 5:00 बजे वाराणसी वापस पहुंचेगी. हालांकि, ट्रेन की फाइनल टाइमिंग ट्रायल रन और जरूरी ऑपरेशनल क्लीयरेंस के बाद ही तय होगी.