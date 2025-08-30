Indian Railways: भारतीय रेलवे इस तारीख को लॉन्‍च करेगी 150 स्‍पेशल ट्रेन, जान‍िए पूरी ड‍िटेल
Advertisement
trendingNow12903037
Hindi Newsबिजनेस

Indian Railways: भारतीय रेलवे इस तारीख को लॉन्‍च करेगी 150 स्‍पेशल ट्रेन, जान‍िए पूरी ड‍िटेल

Railways Special Trains: बिहार में त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे (ECR) 14 ट्रेनें चलाएगा, जो 588 फेरे लगाएंगी. ये ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी. यहां पर फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान यात्रा की मांग बहुत ज्यादा रहती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railways: भारतीय रेलवे इस तारीख को लॉन्‍च करेगी 150 स्‍पेशल ट्रेन, जान‍िए पूरी ड‍िटेल

Indian Railways Special Trains: इंड‍ियन रेलवे ने फेस्‍ट‍िव सीजन के लिए 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक 150 पूजा स्‍पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. ये ट्रेनें देशभर में 2024 फेरे लगाएंगी. इससे लाखों यात्रियों को दशहरा, द‍िवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान घर पहुंचने में मदद मिलेगी. इस बार रेलवे का टारगेट भीड़ को कम करना और लोगों के सफर को सुगम बनाना है. साउथ सेंट्रल रेलवे (SSR) सबसे ज्‍यादा 48 ट्रेनें चलाएगा, जो 684 फेरे पूरे करेंगी.

सिकंदराबाद और विजयवाड़ा स्‍टेशन से चलेंगी ट्रेनें

ये ट्रेनें हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे ब‍िजी स्टेशनों से चलेंगी. इससे साउथ इंड‍िया के यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी राहत मिलेगी. बिहार में त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे (ECR) 14 ट्रेनें चलाएगा, जो 588 फेरे लगाएंगी. ये ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी. यहां पर फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान यात्रा की मांग बहुत ज्यादा रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क‍िस जोन से कितनी ट्रेनें?
> साउथ सेंट्रल रेलवे (एससीआर): 48 ट्रेनें (हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा)
> ईस्‍ट सेंट्रल रेलवे (ईसीआर): 14 ट्रेनें (पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर)
> पूर्वी रेलवे (ER): 24 ट्रेनें (कोलकाता, सियालदह, हावड़ा, 198 फेरे)
> वेस्‍टर्न रेलवे (WR): 24 ट्रेनें (मुंबई, सूरत, वडोदरा, 204 फेरे)
> साउदर्न रेलवे (SR): 10 ट्रेनें (चेन्‍नई, कोयंबटूर, मदुरै, 66 फेरे)

इसके अलावा, भुवनेश्‍वर, पुरी, संबलपुर (ईस्‍ट कोस्‍ट रेलवे), रांची, टाटानगर (साउथ ईस्‍टर्न रेलवे), प्रयागराज, कानपुर (नॉर्थ सेंट्रल रेलवे), बिलासपुर, रायपुर, भोपाल और कोटा से भी स्‍पेशल ट्रेनें चलेंगी.

सूरत से कोलकाता के लिए स्‍पेशल ट्रेनें
गुजरात के यात्रियों को भी राहत मिलेगी. वेस्‍टर्न रेलवे 24 ट्रेनें चलाएगा, जो सूरत जैसे शहरों को जोड़ेगी. वहीं, ईस्‍ट रेलवे 24 ट्रेनें चलाएगा जो कोलकाता, सियालदह और हावड़ा से 198 फेरे करेंगी. ये ट्रेनें पूर्वी भारत को प्रमुख त्योहारी गंतव्यों से जोड़ेंगी. रेलवे की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि यह अभी पहला फेज है. पिछले साल त्‍योहारों के दौरान 12,000 से ज्‍यादा स्‍पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. अधिकारियों ने बताया क‍ि आने वाले हफ्तों में और ट्रेनों की घोषणा होगी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
;