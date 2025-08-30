Railways Special Trains: बिहार में त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे (ECR) 14 ट्रेनें चलाएगा, जो 588 फेरे लगाएंगी. ये ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी. यहां पर फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रा की मांग बहुत ज्यादा रहती है.
Indian Railways Special Trains: इंडियन रेलवे ने फेस्टिव सीजन के लिए 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. ये ट्रेनें देशभर में 2024 फेरे लगाएंगी. इससे लाखों यात्रियों को दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान घर पहुंचने में मदद मिलेगी. इस बार रेलवे का टारगेट भीड़ को कम करना और लोगों के सफर को सुगम बनाना है. साउथ सेंट्रल रेलवे (SSR) सबसे ज्यादा 48 ट्रेनें चलाएगा, जो 684 फेरे पूरे करेंगी.
सिकंदराबाद और विजयवाड़ा स्टेशन से चलेंगी ट्रेनें
ये ट्रेनें हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बिजी स्टेशनों से चलेंगी. इससे साउथ इंडिया के यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी राहत मिलेगी. बिहार में त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे (ECR) 14 ट्रेनें चलाएगा, जो 588 फेरे लगाएंगी. ये ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी. यहां पर फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रा की मांग बहुत ज्यादा रहती है.
किस जोन से कितनी ट्रेनें?
> साउथ सेंट्रल रेलवे (एससीआर): 48 ट्रेनें (हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा)
> ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ईसीआर): 14 ट्रेनें (पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर)
> पूर्वी रेलवे (ER): 24 ट्रेनें (कोलकाता, सियालदह, हावड़ा, 198 फेरे)
> वेस्टर्न रेलवे (WR): 24 ट्रेनें (मुंबई, सूरत, वडोदरा, 204 फेरे)
> साउदर्न रेलवे (SR): 10 ट्रेनें (चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, 66 फेरे)
इसके अलावा, भुवनेश्वर, पुरी, संबलपुर (ईस्ट कोस्ट रेलवे), रांची, टाटानगर (साउथ ईस्टर्न रेलवे), प्रयागराज, कानपुर (नॉर्थ सेंट्रल रेलवे), बिलासपुर, रायपुर, भोपाल और कोटा से भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी.
सूरत से कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेनें
गुजरात के यात्रियों को भी राहत मिलेगी. वेस्टर्न रेलवे 24 ट्रेनें चलाएगा, जो सूरत जैसे शहरों को जोड़ेगी. वहीं, ईस्ट रेलवे 24 ट्रेनें चलाएगा जो कोलकाता, सियालदह और हावड़ा से 198 फेरे करेंगी. ये ट्रेनें पूर्वी भारत को प्रमुख त्योहारी गंतव्यों से जोड़ेंगी. रेलवे की तरफ से साफ किया गया कि यह अभी पहला फेज है. पिछले साल त्योहारों के दौरान 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले हफ्तों में और ट्रेनों की घोषणा होगी.