Amrit Bharat Trains: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए नई-नई ट्रेनों का संचालन क‍िया जा रहा है. रेलवे 28 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश से दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है. दोनों ट्रेनें यूपी को महाराष्ट्र से जोड़ेंगी. इन ट्रेनों को शुरू क‍िये जाने का मकसद आम यात्र‍ियों, म‍िड‍िल क्‍लास और प्रवासी मजदूरों को सस्‍ती, आरामदायक और मार्डन सुव‍िधा उपलब्ध कराना है. रेलवे की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली अमृत भारत ट्रेनों में सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन वंदे भारत की तरफ मॉर्डन सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. लेकिन इनका किराया काफी कम रखा गया है. इन ट्रेनों में बेहतर सीटिंग, अच्छी रोशनी, सफाई और बाकी सुविधाएं म‍िलती हैं. आइए देखते हैं इन ट्रेनों की ड‍िटेल-

बनारस-हडपसर (पुणे) अमृत भारत एक्सप्रेस

यह ट्रेन बनारस और हडपसर (पुणे) के बीच रोजाना चलेगी.

28 अप्रैल 2026 से इसे ट्रेन नंबर 02531 के रूप में शुरू क‍िया जाएगा. Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन बनारस से शाम 4:45 बजे शुरू होगी और हडपसर स्‍टेशन पर अगले द‍िन सुबह 00:55 बजे पहुंचेगी.

ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे. इनमें से 8 स्लीपर, 11 जनरल, 2 एसएलआर और 1 पैंट्री कार होगी.

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क‍िन स्‍टेशन पर होगा स्‍टॉपेज (18 स्टॉप)

ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, ओरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड कॉर्ड लाइन. ट्रेन पुणे और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में जाने वाले यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी.

अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) अमृत भारत एक्‍सप्रेस

यह ट्रेन अयोध्या को मुंबई से जोड़ेगी.

ट्रेन नंबर 22111 / 22112 के तहत इसकी सेवा प्रत‍िद‍िन म‍िलेगी.

ट्रेन को 28 अप्रैल 2026 को ट्रेन नंबर 02212 के रूप में शुरू क‍िया जाएगा.

ट्रेन अयोध्या से शाम 4:45 बजे चलेगी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर अगले दिन रात 9:05 बजे पहुंचेगी.

इसमें कुल 22 कोच होंगे. ज‍िसमें से 8 स्लीपर, 11 जनरल, 2 एसएलआर और 1 पैंट्री कार होगी.

इन स्‍टेशन पर रुकेगी ट्रेन

सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे.

क्यों अहम हैं ये ट्रेनें?

दोनों ट्रेनें यूपी के पवित्र शहरों (काशी और अयोध्या) को महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों (पुणे और मुंबई) से जोड़ेंगी. तीर्थयात्री, छात्र, मजदूर और आम यात्री इन ट्रेनों से आरामदायक और सस्‍ता सफर कर सकेंगे. दोनों ट्रेनों की शुरुआत 28 अप्रैल को की जाएगी. रेलवे देशभर में अमृत भारत ट्रेनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि लोगों को किफायती और आधुनिक सुविधाओं वाला सफर म‍िल सके.