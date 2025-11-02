यात्रियों के लिए खुशखबरी! 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द पटरियों पर दौड़ेंगी, जानें पूरी डिटेल

Indian Railways: भारतीय रेल देश में सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों के को बड़ा तोहफा दिया है. रेलवे देशभर में सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) की लोकप्रियता को देखते हुए अब रेलवे चार नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है. रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, जल्द ही चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिनमें बेंगलुरु–कोच्चि, फिरोजपुर कैंट–दिल्ली, वाराणसी–खजुराहो और लखनऊ–सहारनपुर रूट शामिल हैं.

मजबूत होगी रेल कनेक्टिविटी

इन नई ट्रेनों के शुरू होने से कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच रेल कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी. इन सेवाओं के शुरू होने के बाद देशभर में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 164 हो जाएगी. बेंगलुरु–कोच्चि वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.

ट्रेन संख्या 26651 कांतिरावा (KSR) बेंगलुरु–एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:10 बजे बेंगलुरु से रवाना होकर 1:50 बजे दोपहर एर्नाकुलम पहुंचेगी. रास्ते में ये कृष्णराजपुरम, सलेम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयंबटूर, पालक्काड और त्रिशूर में रुकेगी. वापसी ट्रेन (26652) दोपहर 2:20 बजे एर्नाकुलम से चलेगी और रात 11 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी. ये केरल में चलने वाली तीसरी वंदे भारत होगी.

फिरोजपुर कैंट–दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

कुल दूरी: 486 किमी, यात्रा समय: 6 घंटे 40 मिनट

सप्ताह में छह दिन (बुधवार को बंद)

रूट: फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, पानीपत

26462 फिरोजपुर से सुबह 7:55 बजे रवाना होकर दिल्ली 2:35 बजे पहुंचेगी. 26461 दिल्ली से शाम 4 बजे चलेगी और 10:35 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी.

वाराणसी–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

दूरी: 443 किमी, समय: 7 घंटे 40 मिनट

ठहराव: विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा

26422 वाराणसी से सुबह 5:25 बजे, 1:10 बजे दोपहर खजुराहो पहुंचेगी. 26421 खजुराहो से 3:20 बजे, रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

लखनऊ–सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

दूरी: 534 किमी, समय: 7 घंटे 45 मिनट

ठहराव: सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की

26504 लखनऊ से सुबह 5 बजे रवाना होकर 12:45 बजे दोपहर सहारनपुर पहुंचेगी. 26503 सहारनपुर से शाम 3 बजे रवाना होकर रात 11 बजे लखनऊ पहुंचेगी. इन नई ट्रेनों से न केवल राज्यों के बीच यात्रा तेज और आरामदायक होगी, बल्कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण अभियान को भी और गति मिलेगी.