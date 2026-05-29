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Hindi Newsबिजनेसकन्फर्म टिकट होने पर भी नहीं म‍िली सीट, रेलवे यात्रियों को देगा 35,000 रुपये; क्‍या है मामला?

कन्फर्म टिकट होने पर भी नहीं म‍िली सीट, रेलवे यात्रियों को देगा 35,000 रुपये; क्‍या है मामला?

Railway Ministry: चलती ट्रेन में परेशान यात्र‍ियों ने मदद के लिए रेलवे हेल्पलाइन पर श‍िकायत करने के साथ ही अलग-अलग प्‍लेटफॉर्म पर श‍िकायत दर्ज कराई. लेक‍िन कहीं से भी मदद नहीं म‍िलने के बाद परेशान यात्र‍ियों को अदालत की शरण लेनी पड़ी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 29, 2026, 08:13 AM IST
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Court Decision To Railway Ministry: भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्र‍ियों की सहूल‍ियत पर काम क‍िया जा रहा है. लेक‍िन कई बार कुछ मामले ऐसे आते हैं क‍ि उनसे यात्र‍ियों का अनुभव खराब हो जाता है. एक ऐसा ही चौंकाने वाले मामले में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद चार यात्रियों को खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़ी. इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कंज्यूमर कोर्ट को रेलवे की तरफ से जमकर फटकार लगाई गई. अदालत ने इसे सर्व‍िस में गंभीर खामी माना और रेलवे को टिकट की मूल कीमत से करीब 10 गुना ज्‍यादा जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

यह मामला लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस (LTT-Patna Express) का है. चार यात्रियों ने यूपी के विंध्याचल (मिर्जापुर) से बिहार के आरा तक जाने के लिए कन्फर्म टिकट बुक कराए थे. 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, जब ये यात्री ट्रेन में चढ़े तो दंग रह गए. उनकी र‍िजर्व सीटों पर कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे. उन्‍होंने खुद को कथित तौर पर रेलवे का कर्मचारी बताया. यात्रियों ने उनसे सीट खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन कथ‍ित कर्मचारियों ने हटने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही यात्रियों को उनकी ही सीट देने से मना कर दिया.

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कहीं नहीं हुई यात्र‍ियों की सुनवाई

परेशान यात्र‍ियों ने मदद के लिए चलती ट्रेन से रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई. इसके अलावा 'एक्स' (ट्विटर) पर 'रेलवे सर्व‍िस' और 'रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री' को टैग करते हुए आपबीती शेयर की. यात्रियों के मोबाइल पर शिकायत दर्ज होने का मैसेज और रेफरेंस नंबर तो आ गया, लेकिन यात्रा के दौरान उनकी बात सुनने कोई नहीं आया. ट्रेन बक्सर स्टेशन पहुंची, तो वहां एक टीटीई (TTE) नजर आया. यात्रियों ने उससे अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उसने मदद की बजाय ट्रेन में भारी भीड़ का हवाला देते हुए खुद मैनेज करने की सलाह दे डाली. नतीजा यह हुआ कि यात्रियों को पूरी रात खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़ी.

रेलवे प्रशासन ने की पल्‍ला झाड़ने की कोश‍िश

जब मामला भोजपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने पहुंचा तो रेलवे प्रशासन ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की. रेलवे के वकीलों ने दलील दी कि सीटों पर कब्जे और विवाद का यह मामला 'कानून और व्यवस्था' से जुड़ा है, जो राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के दायरे में आता है, न कि रेलवे प्रशासन के. रेलवे ने अपनी सर्व‍िस में किसी भी तरह की खामी से साफ इनकार किया और दावा किया कि शिकायत पर उचित कार्रवाई की गई थी. लेक‍िन आयोग के अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह और मेंबर कमल किशोर सिंह की पीठ ने रेलवे के दावों को सिरे से खारिज कर दिया.

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कुल 35,000 रुपये देने का आदेश

अदालत ने यात्रियों द्वारा सौंपे गए टिकट, मैसेज और तस्वीरों की जांच के बाद माना कि रेलवे की लापरवाही के कारण यात्रियों को गंभीर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. उपभोक्ता अदालत ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री को आदेश दिया कि वे यात्रियों के टिकट के पैसे 1,876.80 रुपये को 8 प्रत‍िशत सालाना ब्याज के साथ लौटाएं. यात्रियों को हुए मानसिक और शारीरिक कष्‍ट के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा और अदालती कार्यवाही के खर्च के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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