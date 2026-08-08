/देश के 15 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, PPP मॉडल से होगा कायाकल्प, आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस; सामने आई पूरी लिस्ट

रेलवे का यह 15-स्टेशन PPP कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) से अलग है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1,340 रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है. इस योजना में बेहतर प्रवेश और सर्कुलेटिंग एरिया, आधुनिक स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, चौड़े फुट ओवरब्रिज और सबवे, लिफ्ट-एस्केलेटर, बेहतर प्लेटफॉर्म एवं शेड, पार्किंग, दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं और आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है. जुलाई 2026 तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 261 स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका था. इस तरह रेलवे के दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक बनाना है. लेकिन, दोनों का तरीका अलग है. अमृत भारत स्टेशन योजना बड़े पैमाने पर 1,340 स्टेशनों को कवर करती है, जबकि PPP कार्यक्रम में निजी भागीदारी के जरिए 15 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है.