/देश के 15 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, PPP मॉडल से होगा कायाकल्प, आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस; सामने आई पूरी लिस्ट

Indian Railways : भारतीय रेलवे देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इसी क्रम में रेलवे ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत देश के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की पहचान की है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी.
PPP मॉडल के तहत जिन 15 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है. उनमें देश के कई बड़े शहरों के प्रमुख स्टेशन शामिल हैं.
विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन
कोयंबटूर जंक्शन
क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना बेंगलुरु
चेन्नई सेंट्रल
अंधेरी
अवाडी
तांबरम
भोपाल
वडोदरा
कल्याण
दादर
आनंद विहार
दिल्ली जंक्शन
हजरत निजामुद्दीन
पुणे
इन स्टेशनों का चयन दिल्ली-NCR, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, भोपाल, वडोदरा, कोयंबटूर और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख रेलवे एवं आर्थिक केंद्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
इन 15 स्टेशनों में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास सबसे आगे बढ़ चुका है. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने 7 मई 2025 को परियोजना को अंतिम मंजूरी दी थी. सरकारी PPP डेटाबेस के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 946.60 करोड़ रुपये है. इसेवायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के सहयोग से PPP मोड में विकसित करने की योजना है.
परियोजना को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है. योजना के तहत स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में नए स्टेशन भवन, फुट ओवरब्रिज, स्काईवॉक और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जानी हैं. प्रस्तावित स्टेशन परिसर को पीक आवर में करीब 20,000 यात्रियों की आवाजाही संभालने के हिसाब से तैयार किया जाएगा. हालांकि, परियोजना के लिए जारी पहला टेंडर सफल नहीं हो सका और इसमें कोई बोली प्राप्त नहीं हुई. इसके बाद रेलवे ने टेंडर दोबारा आमंत्रित किया है.
विजयवाड़ा को छोड़कर बाकी 14 स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान और वित्तीय मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में चल रही है. इसका मतलब है कि इन स्टेशनों पर अभी निर्माण कार्य शुरू होने की स्थिति नहीं है और अंतिम डिजाइन, सुविधाओं तथा समयसीमा में बदलाव संभव है.
स्टेशन पुनर्विकास का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, आधुनिक और बेहतर यात्री अनुभव उपलब्ध कराना है. अलग-अलग परियोजनाओं में जरूरत के अनुसार आधुनिक स्टेशन भवन, बेहतर यात्री आवागमन व्यवस्था, पार्किंग, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर और अन्य यात्री सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. हालांकि, सभी 15 स्टेशनों पर एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी, यह अभी तय नहीं है। परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ प्रत्येक स्टेशन की अंतिम योजना और सुविधाओं की जानकारी सामने आएगी.
रेलवे का यह 15-स्टेशन PPP कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) से अलग है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1,340 रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है. इस योजना में बेहतर प्रवेश और सर्कुलेटिंग एरिया, आधुनिक स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, चौड़े फुट ओवरब्रिज और सबवे, लिफ्ट-एस्केलेटर, बेहतर प्लेटफॉर्म एवं शेड, पार्किंग, दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं और आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है. जुलाई 2026 तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 261 स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका था. इस तरह रेलवे के दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक बनाना है. लेकिन, दोनों का तरीका अलग है. अमृत भारत स्टेशन योजना बड़े पैमाने पर 1,340 स्टेशनों को कवर करती है, जबकि PPP कार्यक्रम में निजी भागीदारी के जरिए 15 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है.