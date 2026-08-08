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देश के 15 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, PPP मॉडल से होगा कायाकल्प, आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस; सामने आई पूरी लिस्ट

रेल मंत्रालय के मुताबिक, स्टेशन पुनर्विकास के लिए PPP समेत अलग-अलग मॉडल पर विचार किया जा रहा है. PPP मॉडल के तहत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का पुनर्विकास पहले ही किया जा चुका है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 08, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:52 PM IST
देश के 15 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, PPP मॉडल से होगा कायाकल्प, आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस; सामने आई पूरी लिस्ट
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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