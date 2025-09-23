Indian Railways: यात्री ध्यान दें, अब मिलेगा कन्फर्म टिकट! दिवाली और छठ के लिए रेलवे चलाएगा 12000 स्पेशल ट्रेन
Indian Railways: यात्री ध्यान दें, अब मिलेगा कन्फर्म टिकट! दिवाली और छठ के लिए रेलवे चलाएगा 12000 स्पेशल ट्रेन

रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनों की संख्या बेहतर समय की पाबंदी और वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत के साथ रेलवे इस त्योहारी सीजन को पूरे भारत में लाखों यात्रियों के लिए और अधिक आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:26 PM IST
Indian Railways : अगर आप दिवाली और छठ में घर जाने कि तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे छठ पूजा और दिवाली के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ आगामी त्योहारी भीड़ के लिए तैयारी कर रहा है. मंत्री ने कहा, 'पिछले साल हमने 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं. इस साल हमने अपनी क्षमता बढ़ाकर 12,000 विशेष ट्रेनों का लक्ष्य रखा है.'

वैष्णव के मुताबिक, आज तक लगभग 10,000 विशेष ट्रेनों की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि शेष ट्रेनों की घोषणा मांग के अनुसार धीरे-धीरे की जाएगी. इनमें से 150 ट्रेनें पूरी तरह से अनारक्षित होंगी और यात्रियों की आवाजाही में अचानक ग्रोथ को देखते हुए अंतिम समय में ऑपरेशन के लिए तैयार रखी जाएंगी.

कब से शुरू होंगी स्पेशल ट्रेनें

इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 नवंबर तक चलेगा, जो पूरे त्योहारी यात्रा सीजन को कवर करेगा.

यह भी पढ़ें : Rail Destination Alert: नहीं मिस होगा स्टॉपेज, डायल करें...और घोड़े बेचकर सो जाइए, खुद जगाएगा भारतीय रेलवे

रेलवे की जोरदार तैयारी

मंत्री ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को प्रबंधित करने के लिए व्यापक तैयारी की है और सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय पर निगरानी की जाएगी. रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनों की संख्या बेहतर समय की पाबंदी और वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत के साथ रेलवे इस त्योहारी सीजन को पूरे भारत में लाखों यात्रियों के लिए और अधिक आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहा है.

जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

रेलवे नेटवर्क के परफॉरमेंस पर प्रकाश डालते हुए वैष्णव ने कहा, 'हमने देश भर के 70 में से 29 डिवीजनों में 90% से अधिक समय की पाबंदी हासिल कर ली है. ये एक बड़ा सुधार है और हमारे ऑपरेशन की एफिशिएंसी को दर्शाता है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के बारे में मंत्री ने बताया कि प्रोटोटाइप का पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है और ये परिचालन के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, 'हम एक साथ दो रेक से शुरुआत करेंगे. पहला रेक पहले ही तैयार है और दूसरा 15 अक्टूबर तक आ जाएगा.'

