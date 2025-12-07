Railway Plan During Indigo Crisis: हजारों हवाई यात्री परेशान हैं और इंडिगो का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा. सरकार की तरफ से नए न‍ियमों को होल्‍ड क‍िये जाने के बावजूद भी हजारों यात्री फंसे हुए हैं. काफी यात्री तो अपनी द‍िसंबर की छुट्ट‍ियों के प्‍लान को लेकर च‍िंत‍ित नजर आ रहे हैं. ऐसे में उन्‍हें कोई रास्‍ता भी द‍िखाई नहीं दे रहा. लेक‍िन इस बीच रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से शानदार कदम उठाया गया है. रेलवे ने तीन द‍िन यानी 6 से 9 दिसंबर तक देशभर में 89 स्पेशल ट्रेन (100 से ज्यादा ट्रिप) चलाने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्‍नई, गोरखपुर, पटना जैसे ब‍िजी रूट पर चलाया जाएगा.

क‍िन-क‍िन रूट पर दौड़ेंगी स्‍पेशल ट्रेन

रेलवे की तरफ से की गई इस पहल का मकसद यह है क‍ि हवाई संकट के बीच कोई भी यात्री परेशान न हो. सेंट्रल रेलवे की तरफ से इस दौरान 14 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान क‍िया गया. पुणे-बेंगलुरु, पुणे-हजरत निजामुद्दीन, एलटीटी-मडगांव, सीएसएमटी-दिल्ली, एलटीटी-लखनऊ, नागपुर-मुंबई, गोरखपुर-एलटीटी और बिलासपुर-एलटीटी रूट पर 6 से 12 दिसंबर तक एक्‍स्‍ट्रा ट्रेनें दौड़ेंगी. वेस्टर्न रेलवे भी पीछे नहीं रही और मुंबई सेंट्रल-भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल 9 से 31 दिसंबर तक कई ट्रिप करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गोरखपुर से भी कई ट्रेनों का प्‍लान तैयार

साउथ ईस्टर्न रेलवे ने संतरागाछी-येलहंका, हावड़ा-मुंबई और चेरलापल्ली-शालिमार रूट पर स्पेशल ट्रेनों को शुरू कर द‍िया. ईस्टर्न रेलवे हावड़ा और सियालदह से दिल्ली और मुंबई के लिए एक्‍स्‍ट्रा कोच और पूरी ट्रेनें जोड़ेगा. बिहार के यात्रियों के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पटना और दरभंगा स्‍टेशन से आनंद विहार टर्मिनल तक स्पेशल ट्रेनों को शुरू क‍िया है. इसके अलावा गोरखपुर से भी कई ट्रेनों का प्‍लान तैयार क‍िया गया है.

साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 6 दिसंबर को ही तीन स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं. इनमें चेरलापल्ली-शालिमार, सिकंदराबाद-चेन्‍नई एग्मोर और हैदराबाद-मुंबई एलटीटी के ल‍िए ट्रेन है. नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने भी प्रयागराज-दिल्ली और बाकी रूट पर वन-ट्रिप स्पेशल चलाईं. दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन के बीच 7 और 8 दिसंबर को अलग से स्पेशल ट्रेन (08760/08761) चलाई जाएगी.