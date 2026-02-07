Advertisement
Indian Railways: भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, होली पर घर जाने वाले हो जाएंगे खुश; क्‍या है इस बार की तैयारी?

Holi Special Trains: रेलवे की तरफ से हर बार फेस्‍ट‍िव सीजन में स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान क‍िया जाता है. इस बार भी होली का त्‍योहार नजदीक आने पर भारतीय रेलवे के अलग-अलग जोन ने करीब डेढ़ हजार स्‍पेशल ट्रेनों का ऐलान क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:24 PM IST
Indian Railways Holi Special Trains: अगर आप भी इस बार होली पर अपने घर जाने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, होली का त्‍योहार नजदीक है और काफी लोग घर जाने का प्‍लान फाइनल कर चुके हैं. इस बार होली के मौके पर यात्र‍ियों को क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसके ल‍िए भारतीय रेलवे की तरफ से होली स्पेशल ट्रेनों का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया गया है. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार मार्च के महीने में 1410 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्‍या में आने वाले समय में और इजाफा हो सकता है. यह संख्‍या बढ़कर 1500 ट्रेनों तक पहुंच सकती है.

प‍िछली बार के मुकाबले ज्‍यादा ट्रेनों का प्‍लान तैयार क‍िया

आपको बता दें रेलवे ने इस बार होली पर होने वाली भीड़ हो देखते हुए डेढ़ गुने स्‍पेशल ट्रेनों का प्‍लान तैयार क‍िया है. प‍िछले साल यानी 2025 में होली के मौके पर महज 1144 स्‍पेशल ट्रेनों को चलाया था. लेक‍िन इस बार यह संख्‍या प‍िछले साल से काफी ज्यादा है. रेलवे का टारगेट है क‍ि त्योहार के दौरान सामान्य ट्रेनों पर भीड़ न लगे और लोग आराम से अपने घर पहुंच सकें. स्‍पेशल रूट्स और बड़े शहरों के बीच कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

यात्र‍ियों की भारी मांग को देखकर रेलवे का फैसला
ईस्‍ट सेंट्रल रेलवे (ECR) इस बार स्‍पेशल ट्रेनों चलाने के मामले में सबसे आगे है. इस जोन की तरफ से पूरी 285 होली स्‍पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा. पूर्वी और उत्तर-मध्य इलाकों में यात्र‍ियों की भारी मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. वेस्टर्न रेलवे (WR) 231 ट्रेनों के साथ दूसरे नंबर पर है. सेंट्रल रेलवे (CR) की तरफ से 209 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है. दोनों जोन बड़े शहरों और लंबी दूरी के सफर को आसान बनाने पर फोकस कर रहे हैं. साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 160 ट्रेनों को चलाने की प्‍लान‍िंग की गई है. नॉर्दर्न रेलवे 108 ट्रेनें चलाएगा.

रेलवे के बाकी जोन की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेनों की संख्‍या-
> नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे-71 ट्रेनें
> नॉर्थ सेंट्रल रेलवे-66 ट्रेनें
> नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे-62-62 ट्रेनें
> साउथ वेस्टर्न रेलवे-47 ट्रेनें
> वेस्ट सेंट्रल रेलवे-43 ट्रेनें
> सदर्न रेलवे-39 ट्रेनें
> साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे-15 ट्रेनें
> कोंकण रेलवे-9 ट्रेनें
> नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे-2 स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुव‍िधा पर फोकस
त्‍योहारी सीजन में रेलवे पर सबसे ज्‍यादा दवाब रहता है. शहरों में काम करने वाले लोग परिवार के साथ होली पर अपने घर जाते हैं. इस बार रेलवे की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि कुछ रूट पर ड‍िमांड काफी ज्‍यादा रहेगी. इसलिए इन स्पेशल ट्रेनों को चलाकर यात्रियों को आसानी से टिकट और सीट उपलब्ध कराई जाएगी. रेलवे अधिकार‍ियों की तरफ से कहा गया क‍ि त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समय पर ट्रेन चलाना सबसे अहम है. यद‍ि आने वाले दिनों में बुक‍िंग और बढ़ी तो ट्रेनों की संख्‍या बढ़ाई जा सकती है. 

