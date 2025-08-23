Indian Railways: गणपत‍ि पूजा से लेकर द‍िवाली और छठ तक, क्‍या है रेलवे का प्‍लान; यात्र‍ियों को नहीं होगी परेशानी
Indian Railways: गणपत‍ि पूजा से लेकर द‍िवाली और छठ तक, क्‍या है रेलवे का प्‍लान; यात्र‍ियों को नहीं होगी परेशानी

IRCTC: भारतीय रेलवे त्‍योहारों के मौके पर यात्र‍ियों की भीड़ को मैनेज करने के लि‍ए अत‍िर‍िक्‍त ट्रेनों का संचालन करता है. प‍िछली बार गणपत‍ि पूजा पर रेलवे ने 358 ट्रेनों का संचालन क‍िया था, ज‍िसे इस बार बढ़ाकर 380 क‍िया जा रहा है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:08 PM IST
Indian Railways: गणपत‍ि पूजा से लेकर द‍िवाली और छठ तक, क्‍या है रेलवे का प्‍लान; यात्र‍ियों को नहीं होगी परेशानी

Ganpati Special Trains: भारतीय रेलवे (Indian Railways) की तरफ से यात्र‍ियों की सुव‍िधा के लि‍ए खास कदम उठाए जाते हैं. हर बार की तरह इस बार भी द‍िवाली और छठ पूजा पर रेलवे 12000 स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. लेक‍िन इस बार रेलवे ने साल 2025 के गणपति उत्सव के लिए रिकॉर्ड 380 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान क‍िया है. यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे गणपत‍ि उत्‍सव पर श्रद्धालु और यात्री त्योहारी सीजन के दौरान आसान और सुगम यात्रा कर सकेंगे.

गणपत‍ि पूजा पर हर बार बढ़ रही ट्रेनों की संख्‍या

पिछले कुछ सालों में गणपत‍ि उत्‍सव के मौके पर इन ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2023 में 305, 2024 में 358 और अब 2025 में 380 स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन क‍िया जा रहा है. सेंट्रल रेलवे की तरफ से 296 स्पेशल ट्रेनें चलायी जाएंगी, जो महाराष्ट्र और कोंकण एर‍िया में भारी भीड़ को संभालेगा. वेस्टर्न रेलवे 56, साउथ वेस्टर्न रेलवे 22, और कोंकण रेलवे (KRCL) 6 ट्रेनें चलाएंगे. कोंकण जाने वाली ट्रेनें कोलाड, माणगांव, चिपलून, रत्‍नाग‍िरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाडी रोड, मडगांव, करवार, उडुपी और सुरथकल जैसे स्टेशनों पर रुकेंगी.

27 अगस्त से 6 सितंबर तक गणपत‍ि पूजा
आपको बता दें गणपति पूजा का आयोजन 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 के बीच होगा. बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने 11 अगस्त 2025 से स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी हैं. त्योहार नजदीक आने पर इनकी संख्या को और बढ़ा द‍िया जाएगा. यात्री गणपति स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल IRCTC वेबसाइट, RailOne ऐप और PRS काउंटर पर चेक कर सकते हैं. भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया क‍ि वह त्योहारों के दौरान सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा सुन‍िश्‍च‍ित करने के लिए प्रतिबद्ध है. यात्र‍ियों की संख्‍या बढ़ने पर भी क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसकी कोश‍िश की जा रही है.

आपको बता दें इस बार द‍िवाली और छठ के मौके पर हर बार से ज्‍यादा 12000 स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे की तरफ से क‍िया जा रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने यह भी ऐलान क‍िया क‍ि 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी करने वाले यात्रियों के लिए वापसी टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया 'यह भी ध्‍यान रखा जाएगा क‍ि यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा के दौरान क‍िसी तरह की परेशानी न हो.' 

