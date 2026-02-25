Indian Railways Ticket Booking: भारतीय रेलवे की तरफ से अपने करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए समय-समय पर नई सुव‍िधाओं को शुरू क‍िया जाता है. प‍िछले द‍िनों रेलवे की तरफ से रेलवन ऐप (RailOne App) को शुरू क‍िया गया था. इसके बाद अब रेलवे पुराने यूटीएस (UTS) मोबाइल ऐप की व‍िदाई के मूड में है. सालों से इस ऐप को लाखों यात्री यूज कर रहे थे. इसके जर‍िये अनरिजर्व्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजनल पास बुक‍ क‍िये जाते थे. रेलवे ने इसके बाद नया सुपर ऐप RailOne लॉन्च किया है. यह रेलवे से जुड़ी सभी सर्व‍िस को एक ही जगह पर लाकर यात्रा को पहले से ज्‍यादा आसान बना रहा है.

आने वाली 1 मार्च से यूटीएस (UTS) मोबाइल ऐप पर कोई भी टिकट बुक‍िंग या सीजनल पास की सुविधा काम नहीं करेगी. यह ऐप पूरी तरह बंद हो जाएगा और इसके जर‍िये कोई भी नई टिकट जारी नहीं की जाएगी. रेलवे की तरफ से यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द RailOne ऐप डाउनलोड कर लें और इसे यूज करने की आदत डाल लें. इससे पुराने ऐप के बंद होने पर क‍िसी तरह की परेशानी नहीं होगी. अगर आप भी अभी तक यूटीएस ऐप के जर‍िये ट‍िकट बुक करते थे, तो अब रेलवन ऐप को यूज करने की आदत डाल लें.

एक ही ऐप में म‍िलेंगी सभी सुविधाएं

अभी तक यात्रियों को अलग-अलग कामों के लिए कई ऐप यूज करने पड़ते थे. IRCTC के जर‍िये रिजर्व्ड टिकट और UTS से अनर‍िजर्व्‍ड टिकट बुक होते थे. रेलवन (RailOne) ऐप इस तरह की प्रॉब्‍लम का सॉल्‍यूशन है. यह एक ही ऐप में अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड दोनों टिकट बुक‍िंग, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन ट्रैक‍िंग, PNR स्टेटस, सफर का अपडेट, ट्रेन में फूड ऑर्डर, कस्टमर सपोर्ट और अन्य कई रेलवे सर्व‍िस देगा. यात्रियों को अब बार-बार ऐप बदलने की झंझट से भी छुटकारा म‍िलेगा.

नया अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं

RailOne पर नया अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है. जो लोग पहले से UTS या IRCTC के यूजर हैं, वे उसी यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगइन कर सकते हैं. यह ऐप एंड्रायड और ios दोनों ही प्‍लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. यही कारण है क‍ि ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर आसानी से इसका यूज कर सकेंगे. खासतौर पर जो लोग कभी-कभी ट्रेन पकड़ते हैं या रोजाना अनर‍िजर्व टिकट पर सफर करते हैं, उन्हें यह ऐप काफी सुविधाजनक लगेगा.

डिजिटल पेमेंट पर 3% की छूट

रेलवे की तरफ से यात्रियों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित क‍िया जा रहा है. रेलवन (RailOne) ऐप से अनर‍िजर्व टिकट बुक करने पर डिजिटली पेमेंट करने वाले यात्रियों को 3% की छूट मिल रही है. यह ऑफर 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक वैलिड है. यूपीआई (UPI), डेबिट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करने पर यह छूट मिलेगी. ऑफर केवल RailOne ऐप से सीधे बुक‍िंग पर लागू है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)-

सवाल: रेलवे की तरफ से UTS ऐप को कब से पूरी तरह बंद कर द‍िया जाएगा?

जवाब: UTS मोबाइल ऐप 1 मार्च 2026 से टिकट बुक‍िंग, सीजनल पास और प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सभी सर्व‍िस के लिए काम करना बंद कर देगा. 28 फरवरी 2026 तक आप इसे यूज कर सकते हैं. लेकिन इसके बाद इस पर क‍िसी तरह की नई बुकिंग नहीं होगी.

सवाल: RailOne ऐप में क्‍या-क्या सुविधाएं म‍िलती हैं?

जवाब: रेलवन (RailOne) ऐप भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप है. इसमें एक ही प्‍लेटफॉर्म पर सभी सर्व‍िस म‍िलती हैं. इसमें अनर‍िर्ज्‍व टिकट, रिजर्व्ड टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन ट्रैक‍िंग, पीएनआर (PNR) स्टेटस चेक, ट्रेन में फूड ऑर्डर, सफर का अपडेट और कस्टमर सपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं म‍िलती हैं.

सवाल: क्या RailOne ऐप पर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा?

जवाब: यद‍ि आप पुराने यूटीएस या आईआरसीटीसी (IRCTC) के यूजर हैं तो आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. आप मौजूदा यूटीएस (UTS) यूजरनेम और पासवर्ड या आईआरसीटीसी (IRCTC) लॉगइन क्रेडेंशियल्स से ही RailOne में लॉगइन कर सकते हैं.

सवाल: RailOne ऐप से टिकट बुक करने पर क‍ितनी छूट है?

जवाब: हां, डिजिटल पेमेंट UPI, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक‍िंग या वॉलेट से अनर‍िजर्व टिकट बुक करने पर 3% की छूट मिल रही है. यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक के ल‍िए वैलिड है. यह ऑफर केवल RailOne ऐप से सीधे बुकिंग पर ही लागू होगा.