Indian Railways: रेलवे करा रहा धार्मिक यात्रा, रहना-खाना होगा फ्री, चेक करें पैकेज की डिटेल्स

Indian Railways Latest News: अगर आप भी अगले महीने धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. रेलवे एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको अयोध्या से लेकर जनकपुर तक घूमने का मौका मिलेगा. रेलवे यह यात्रा भारत गौरव डीलक्स ट्रेन से करा रहा है. इस पैकेज की खास बात यह है कि आपको रहने-खाने समेत कई सुविधाएं फ्री मिलेंगी. इसके लिए आपको अलग से एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा. IRCTC ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है.

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि रेलवे आपको भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन करा रहा है. आपको यह दर्शन भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराए जाएंगे.

Experience the beauty and serenity of places connected with Lord Rama with #irctc's SHRI RAM JANKI YATRA : AYODHYA TO JANAKPUR By Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train. Grab the package at lowest prices at https://t.co/OLzhtKrb7D

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 17, 2023