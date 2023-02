Indian Railways इस बार शिवरात्रि पर लाया खास ऑफर, सफर के दौरान इन लोगों को रहना-खाना मिलेगा फ्री

Indian Railways Latest News: इस बार शिवरात्रि पर अगर आप सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे (Indian Railways) आपके लिए आपके लिए एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको ज्योर्तिलिंग के दर्शन करने का मौका मिलेगा. इस पैकेज में आप 17 फरवरी से सफर कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको खाने की सुविधा रेलवे की तरफ से मिलेगी. इसके साथ ही रहने के लिए भी आपको अलग से खर्च नहीं करना होगा.

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अगर आप भी इस बार शिवरात्रि पर धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है. यह आईआरसीटीसी का साउथ इंडिया टूर पैकेज है.

If you are looking for an awe-inspiring spiritual experience, then book #irctc's SOUTH INDIA TOUR package today! https://t.co/aXDvuOCb9p@Amritmahotsav #AzadiKiRail #bharatparv23

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 31, 2023