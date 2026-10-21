/भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक नहीं चलेंगी 16 ट्रेनें; चेक करें पूरी लिस्ट

सर्दियों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है. कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों को चलाने में भी समस्या होती है. यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के संचालन को बेहतर करने के मकसरद से रेलवे हर साल सर्दियों के दौरान कुछ ट्रेनों को रद्द कर देता है और कुछ के फेरों में कमी कर देता है . अगर आपने भी दिसंबर से मार्च के बीच ट्रेन का सफर करने का प्लान किया है तो टिकट बुक करने या स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस और शेड्यूल जरूर चेक कर लें. रेलवे जरूरत के हिसाब से ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है.