/भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक नहीं चलेंगी 16 ट्रेनें; चेक करें पूरी लिस्ट

अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे से जुड़े हर अपडेट का पता होना चाहिए. रेलवे ने सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखकर दिसंबर से मार्च तक घने कोहरे और खराब मौसम के कारण कई रूट पर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. यदि आप भी सर्दियों के मौसम में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ट्रेनों का शेड्यूल जरूर चेक कर लें. दरअसल, रेलवे हर साल कोहरे और ज्यादा सर्दी के मौसम में कुछ ट्रेनों का संचालन रद्द कर देता है.
सर्दियों के दौरान जिन ट्रेनों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही हैं उनमें अंबाला कैंट-बरौनी, योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी, बरौनी-अंबाला कैंट, गरीब रथ (जम्मूतवी-काठगोदाम), मॉडल टाउन एक्सप्रेस, काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम, अमृतसर-लालकुआं आदि हैं. इसके अलावा नई दिल्ली-मॉडल टाउन, अमृतसर-टाटानगर, गरीब रथ (काठगोदाम-जम्मूतवी), अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट, टाटानगर एक्सप्रेस, लालकुआं-अमृतसर, पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस और जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा.
ये ट्रेनें कब से कब तक रद्द रहेंगी, इसको लेकर अलग-अलग तारीख दी गई हैं. अधिकतर ट्रेनों पर 1 दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के आखिरत तक या मार्च के पहले हफ्ते तक असर रहेगा. उदाहरण के लिए, अंबाला कैंट-बरौनी ट्रेन 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक और काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल ट्रेन 7 दिसंबर से 1 मार्च तक प्रभावित रहेगी.अंबाला मंडल की तरफ दी गई जानकारी के अनुसार सर्दियों के मौसम में उत्तर रेलवे की 46 ट्रेनों पर असर पड़ेगा. इनमें से कुछ ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, जबकि कुछ के संचालन और समय में बदलाव किया जना है.
सर्दियों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है. कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों को चलाने में भी समस्या होती है. यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के संचालन को बेहतर करने के मकसरद से रेलवे हर साल सर्दियों के दौरान कुछ ट्रेनों को रद्द कर देता है और कुछ के फेरों में कमी कर देता है . अगर आपने भी दिसंबर से मार्च के बीच ट्रेन का सफर करने का प्लान किया है तो टिकट बुक करने या स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस और शेड्यूल जरूर चेक कर लें. रेलवे जरूरत के हिसाब से ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है.