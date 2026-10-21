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भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक नहीं चलेंगी 16 ट्रेनें; चेक करें पूरी लिस्ट

रेलवे की तरफ से हर साल सर्दियों में कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाता है, जबकि कुछ को रद्द किया जाता है. इस बार भी रेलवे की तरफ से कड़ी सर्दी और कोहरे को ध्यान में रखकर कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है. सफर का प्लान करने से पहले लिस्ट चेक करना जरूरी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 21, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 10:54 AM IST
भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 3 महीने तक नहीं चलेंगी 16 ट्रेनें; चेक करें पूरी लिस्ट

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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