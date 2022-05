Indian Railways Update : भारतीय रेलवे ने 2 मई यानी सोमवार को चलने वाली 119 ट्रेनों को कैंस‍िल कर द‍िया है. इनमें से 12 के सोर्स स्‍टेशन में बदलाव क‍िया गया है और 11 को शॉर्ट टर्म‍िनेट करने का फैसला क‍िया गया है. यह बदलाव मेंटीनेंस और ऑपरेशन कारणों से क‍िया गया है.

कोयले की कमी सैकड़ों ट्रेनों का पर‍िचालन प्रभाव‍ित

कुछ ट्रेनों को देशभर में कोयला रैक की ड‍िलीवरी को प्राथम‍िकता देने के कारण भी रद्द क‍िया गया है. आपको बता दें प‍िछले द‍िनों कोयले की कमी के कारण सैकड़ों ट्रेनों का पर‍िचालन प्रभाव‍ित हुआ था. भारतीय रेलवे की तरफ से कोयले की कमी के कारण 657 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला क‍िया है.

ब‍िजली संकट का सामना कर रहे 13 राज्‍य

इन ट्रेनों को रेलवे की तरफ से इसल‍िए रद्द किया गया, ताक‍ि थर्मल पावर स्टेशनों को सप्‍लाई के ल‍िए किए जा रहे कोयले से लदी माल गाड़ियों को आसानी से रास्ता द‍िया जा सके और वहां पर समय से कोयला पहुंच सके. आपको बता दें द‍िल्‍ली, राजस्‍थान और महाराष्‍ट्र समेत 13 राज्‍य ब‍िजली संकट का सामना कर रहे हैं. ऐसे में तेजी के साथ कोयला आपूर्त‍ि जरूरी है.

2 मई को कैंस‍िल होने वाली ट्रेनों में महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, द‍िल्‍ली, पश्‍च‍िम बंगाल, झारखंड, राजस्‍थान, ब‍िहार, कर्नाटक, केरल और तम‍िलनाडु हो जाने वाली गाड़‍ियां हैं. यात्र‍ियों की सुव‍िधा के ल‍िए पूरी तरह और आंश‍िक रूप से रद्द हुई ट्रेनों की ल‍िस्‍ट रेलवे की तरफ से अपडेट की गई है. आप घर से चलने से पहले NTES एप या https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes पर अपनी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं.

2 मई को कैंस‍िल होने वाली ट्रेनों की ल‍िस्‍ट (FULL LIST OF CANCELLED TRAINS)

