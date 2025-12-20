7 साल बेमिसाल, भारतीय रेलवे ने छुआ नया मुकाम, इतनी हो गई वंदे और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या, यहां देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Update : वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों से भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल दी है. देशभर में रेल यात्रा को आधुनिक और तेज बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत कर नया आयाम दिया है. इन ट्रेनों ने एडवांस तकनीक और आधुनिक सुविधाओं के जरिए यात्रियों की सुविधा को काफी बेहतर किया है, साथ ही दो शहरों के बीच यात्रा समय को भी कम किया है.

देश में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं?

अभी देश भर के अलग-अलग रूटों पर कुल 164 वंदे भारत ट्रेनें (हर दिशा में 82 ट्रेनें) चल रही हैं. इन नई वंदे भारत ट्रेनों में कई एडवांस्ड फीचर्स हैं. जिनमें कवच सिस्टम, बिना झटके वाले सेमी-परमानेंट कपलर, सभी कोच में CCTV, इमरजेंसी अलार्म पुश बटन और सभी कोच में टॉक बैक यूनिट शामिल है.

वंदे भारत ट्रेन सूची

22435/22436 नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस

22439/22440 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस

20901/20902 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस

22447/22448 नई दिल्ली-अम्ब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस

20607/20608 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस

20825/20826 बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

22301/22302 हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस

20833/20834 विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

22223/22224 छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) - साईं नगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस

2225/22226 छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) - सोलापुर जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस

20171/20172 हज़रत निज़ामुद्दीन-रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस

20977/20978 अजमेर-चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस

20643/20644 चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस

20633/20634 कासरगोड - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस

20701/20702 सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस

22895/22896 हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस

22457/22458 आनंद विहार-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस

22227/22228 न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस

20911/20912 इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

20173/20174 रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस

20661/20662 केएसआर बेंगलुरु - धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस

22349/22350 पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस

22229/22230 छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) - मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस

12461/12462 जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस

22549/22550 गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस

20835/20836 राउरकेला-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस

20659/20660 चेन्नई एग्मोर-तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस

20631/20632 मंगलुरु-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस

20677/20678 एमजीआर चेन्नई-विजयवाड़ा जंक्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस

20979/20980 उदयपुर-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

20703/20704 काचीगुडा-यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

20897/20898 हावड़ा-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस

22347/22348 हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

22487/22488 अमृतसर जं. - दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

20646/20645 मंगलुरु सेंट्रल-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस

20705/20706 हुजूर साहिब नांदेड़ - छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) वंदे भारत एक्सप्रेस

20642/20641 कोयंबटूर जं. – बेंगलुरु कैंट. वंदे भारत एक्सप्रेस

22426/22425 आनंद विहार (टी)-अयोध्या कैंट। वंदे भारत एक्सप्रेस

22415/22416 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

22477/22478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस

22961/22962 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस

20707/20708 सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस

20653/20654 मैसूरु-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस

22345/22346 पटना-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस

22331/22332 न्यू जलपाईगुड़ी-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

20841/20842 भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस

22455/22456 लखनऊ-देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस

22231/22232 कलबुर्गी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

22470/22469 हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

20887/20888 रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस

22925/22926 अहमदाबाद-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस

20627/20628 चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल जं. वंदे भारत एक्सप्रेस

20671/20672 मदुरै - बेंगलुरु कैंट। वंदे भारत एक्सप्रेस

22489/22490 वाराणसी-मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस

20101/20102 नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

22499/22500 वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस

20893/20894 टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

22303/22304 हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस

21893/21894 टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

21895/21896 टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

20981/20982 उदयपुर शहर - आगरा कैंट। वंदे भारत एक्सप्रेस

20891/20892 टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

20871/20872 हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस

20829/20830 दुर्ग-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस

20175/20176 बनारस - आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

20669/20670 हुबली-पुणे जं. वंदे भारत एक्सप्रेस

20673/20674 काचीगुडा - एसएमवीटी बेंगलुरु जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस

22309/22310 हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

26901/26902 साबरमती-वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस

26401/26402 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस

26403/26404 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस

26501/26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस

26101/26102 पुणे-अजनी (नागपुर) वंदे भारत एक्सप्रेस

26751/26752 बेलगावी-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

26405/26406 अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस

26301/26302 जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस

26503/26504 सहारनपुर-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस

26481/26482 जोधपुर - दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

26471/26472 बीकानेर - दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

26651/26652 बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस

26461/26462 दिल्ली-फिरोजपुर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

26506/26505 बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

कितनी अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं?

भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस नाम से पूरी तरह से नॉन-एसी आधुनिक ट्रेन डेवलप की है. वर्तमान में 30 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं (प्रत्येक दिशा में 15 ट्रेनें) परिचालन में हैं. इन आधुनिक ट्रेनों में 11 सामान्य श्रेणी के कोच, 8 स्लीपर क्लास कोच, 01 पेंट्री कार और 02 दिव्यांगजन कोच शामिल हैं.

15133/15134 छपरा-आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस

15293/15294 मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

19021/19022 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस

19623/19624 मदार जंक्शन (अजमेर)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस

14628/14627 छेहरटा (अमृतसर)-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस

16601/16602 इरोड जंक्शन-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस

13697/13698 गया- दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

14048/14047 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस

22361/22362 राजेंद्र नगर (टी)-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस

15561/15562 दरभंगा-गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस

13435/13436 मालदा टाउन-गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस

11015/11016 लोकमान्य तिलक (टी)-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस

13434/13433 मालदा टाउन-एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस

15557/15558 दरभंगा जंक्शन - आनंद विहार (टी) अमृत भारत एक्सप्रेस