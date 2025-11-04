Advertisement
वंदे भारत स्लीपर में सामने आईं ये खाम‍ियां, फ‍िर टली लॉन्‍च‍िंग डेट; सेफ्टी को लेकर बड़ा इश्‍यू

Vande Bharat Sleeper: देश के करोड़ों रेल यात्री वंदे भारत स्‍लीपर की लॉन्‍च‍िंग डेट को लेकर इंतजार कर रहे हैं. पहले इसके अक्‍टूबर में शुरू होने की उम्‍मीद थी. लेक‍िन अब फ‍िर से कुछ खाम‍ियों को लेकर इसकी लॉन्‍च‍िंग डेट टल गई है. रेलवे बोर्ड की तरफ से इनमें सुधार करने का न‍िर्देश द‍िया गया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:23 PM IST
Vande Bharat Sleeper Launch Date: रेलवे के करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए मोस्‍ट अवेटेड वंदे भारत स्लीपर (Vande Bharat Sleeper) के लॉन्‍च होने का इंतजार लंबा हो सकता है. जी हां, रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री ने इसकी इंटीरियर क्‍वाल‍िटी और सेफ्टी फीचर्स संबंधी कई खाम‍ियों को नोट‍िस क‍िया है. 16 कोच वाली इस प्रीम‍ियम स्‍लीपर ट्रेन को पहले अक्टूबर 2025 में शुरू होना था. लेकिन अब इसकी लॉन्‍च‍िंग टल सकती है. इस बारे में रेलवे बोर्ड ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन (RDSO) और जोनल जनरल मैनेजर्स को च‍िट्ठी ल‍िखी है.

ट्रेनों में डिजाइन को लेकर क‍िये जा रहे बदलाव के निर्देश

रेलवे बोर्ड की तरफ से ल‍िखी गई च‍िट्ठी में मौजूदा ट्रेन में सुधार और भविष्य की सभी ट्रेनों में डिजाइन को लेकर क‍िये जा रहे बदलाव के निर्देश द‍िये गए हैं. यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के ल‍िहाज से जरूरी बताया गया है. रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन की फर्निशिंग को लेकर खामियां बताईं गई हैं. इन खाम‍ियों में ट्रेन के बर्थ एरिया में तेज किनारे और कॉर्नर हैं, जो चोट पहुंचा सकते हैं. विंडो-कर्टेन हैंडल का डिजाइन भी खराब है. बर्थ कनेक्टर्स के बीच 'पिजन पॉकेट' बने हैं, जो सफाई में परेशानी पैदा कर सकते हैं.

सेफ्टी के ल‍िहाज से खतरा बन सकती हैं ये खाम‍ियां
बताया गया क‍ि ये समस्‍याएं आपको सुनने में भले ही छोटी लगें लेक‍िन आने वाले समय में सेफ्टी के ल‍िहाज से बड़ा खतरा बन सकती हैं. ट्रायल रन में चीफ कम‍िश्‍नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CCRS) ने भी इन खाम‍ियों को नोट‍िस क‍िया है. आरडीएसओ (RDSO) की तरफ से 1 सितंबर 2025 को अपडेटेड रिपोर्ट भेजी गई लेक‍िन म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस पर सख्ती बरती गई. सभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को 160 किमी प्रत‍ि घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा. इसके लिए आरडीएसओ (RDSO) के नियमों का सख्ती से पालन होगा.

एंटी-कोलिजन सिस्टम कवच 4.0 लगाना जरूरी
आरडीएसओ (RDSO) के नियमों के तहत आग से बचाव के स्‍टैंडर्ड, देशी एंटी-कोलिजन सिस्टम कवच 4.0 लगाना जरूरी है. लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के बीच मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम हो. ब्रेक सिस्टम की अच्छी मेंटीनेंस. इमरजेंसी में ड्राइवर को सेमी-पर्मानेंट कपलर 15 मिनट में अलग करना सिखाया जाए. ड्राइवर और गार्ड के टूल किट में सभी जरूरी सामान रखें. इसके ल‍िए सभी जोनल डिवीजन को ट्रेनिंग देने के आदेश द‍िया गया है.

इन न‍ियमों का रखा जाएगा ख्‍याल
ट्रेन के अंदर के टेम्‍प्रेचर को नॉर्मल रखा जाएगा. स्टेशन छोड़ने से पहले पीए सिस्टम से गैर-यात्रियों को उतरने की घोषणा भी शाम‍िल है. सफर के दौरान तीन भाषाओं में प्री-रिकॉर्डेड सेफ्टी मैसेज होगा. यह मैसेज क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश में होगा. जोन को कुशल स्टाफ तैनात करने और स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था करने के निर्देश द‍िये गए हैं. वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का नया वर्जन है. नॉर्मल वंदे भारत छोटी दूरी के लिए चेयर कार वाली है. स्लीपर वर्जन लंबी दूरी के लिए स्लीपिंग बर्थ के साथ होगा. इसे राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा आरामदायक और प्रीमियम बनाया गया है. 

