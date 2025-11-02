Indian Railways Live Running Status: अगर आप अक्‍सर रेलवे के जर‍िये सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.

सरकार की तरफ से चलाई जा रही ड‍िज‍िटल इंड‍िया मुह‍िम के तहत तमाम तरह की सुव‍िधाएं बढ़ गई हैं. ऑनलाइन ट‍िकट बुक कराने, खाना ऑर्डर करने के साथ ही ट्रेन की लाइफ लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं. लाइव लोकेशन का आइड‍िया लगने से यात्र‍ियों को काफी सहूल‍ियत होती है. इसके ल‍िए कई तरह के ऐप और वेबसाइट काम कर रही हैं, ज‍िनके जर‍िये आप अपनी ट्रेन की लोकेशन का आइड‍िया ले सकते हैं.

रेलवे ने NTES ऐप यूज करने की सलाह दी

लेक‍िन रेलवे ने यात्र‍ियों को कुछ प्राइवेट ऐप्‍स से ट्रेन की लाइव लोकेशन की जानकारी लेने वाले यूजर्स के ल‍िए चेतावनी जारी की है. रेलवे की तरफ से यात्रियों को केवल नेशनल ट्रेन इंक्‍वायरी सिस्टम (NTES) ऐप यूज करने की सलाह दी गई है. यह ऐप ट्रेन के सही समय और संबंध‍ित जानकारी जानकारी देता है. रेलवे की तरफ से कहा गया क‍ि देश में ज्यादातर यात्री रेल यात्री (Rail Yatri), इक्सिगो ट्रेन (Ixigo Train) और वेहर इज मॉय ट्रेन (Where is My Train) जैसे प्राइवेट ऐप्‍स का यूज करते हैं.

NTES से गलत जानकारी म‍िलने पर क्‍या करें?

रेलवे की तरफ से कहा गया क‍ि इन ऐप्‍स से यात्र‍ियों को अक्‍सर गलत जानकारी मिलती है. इन ऐप्‍स से ट्रेन का समय, कैंस‍िल ट्रेनों या रूट बदलने की जानकारी. ये ऐप्स GPS का यूज करके जानकारी कलेक्‍ट करते हैं, जिससे ट्रैफिक रुकावटों के दौरान गलत‍ियां हो सकती हैं. आपको बता दें NTES ऐप सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम द्वारा संचालित है और यह आध‍िकार‍िक ऐप है. यद‍ि इस ऐप से गलत जानकारी मिलती है तो यात्री रेलवे में शिकायत कर सकते हैं.

प्राइवेट ऐप की गलतियों के ल‍िए कोई ज‍िम्‍मेदारी नहीं

इतना ही नहीं NTES से यद‍ि गलत जानकारी म‍िलती है तो जरूरत पड़ने पर मुआवजे के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. लेकिन प्राइवेट ऐप्‍स के साथ इस तरह की सुव‍िधा नहीं म‍िल पाती. रेलवे की तरफ से पहले भी प्राइवेट ऐप्‍स के खिलाफ चेतावनी दी गई थी. कई यात्रियों ने गलत जानकारी देने की शिकायत की, जिसके बाद रेलवे ने फिर से यह चेतावनी जारी की है. रेलवे रियल-टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिये सही जानकारी देती है. रेलवे ने साफ कहा कि प्राइवेट ऐप की गलतियों के लिए उनकी क‍िसी तरह की ज‍िम्‍मेदारी नहीं होगी. रेलवे ने यात्रियों से केवल NTES ऐप का यूज करने की बात कही है.