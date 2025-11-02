Advertisement
trendingNow12984506
Hindi Newsबिजनेस

रेलवे ने करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए जारी कर दी चेतावनी, लाइव स्‍टेटस के ल‍िए कभी यूज नहीं करें ये 3 ऐप; वरना...

Train Live Running Status: ट्रेन से सफर करने से पहले ऑनलाइन लाइव लोकेशन ट्रैक करना नॉर्मल है. लेक‍िन रेलवे ने इसको लेकर यात्र‍ियों को चेताया है. रेलवे ने कुछ खास ऐप को इसके ल‍िए यूज नहीं करने की सलाह दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे ने करोड़ों यात्र‍ियों के ल‍िए जारी कर दी चेतावनी, लाइव स्‍टेटस के ल‍िए कभी यूज नहीं करें ये 3 ऐप; वरना...

Indian Railways Live Running Status: अगर आप अक्‍सर रेलवे के जर‍िये सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. 
सरकार की तरफ से चलाई जा रही ड‍िज‍िटल इंड‍िया मुह‍िम के तहत तमाम तरह की सुव‍िधाएं बढ़ गई हैं. ऑनलाइन ट‍िकट बुक कराने, खाना ऑर्डर करने के साथ ही ट्रेन की लाइफ लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं. लाइव लोकेशन का आइड‍िया लगने से यात्र‍ियों को काफी सहूल‍ियत होती है. इसके ल‍िए कई तरह के ऐप और वेबसाइट काम कर रही हैं, ज‍िनके जर‍िये आप अपनी ट्रेन की लोकेशन का आइड‍िया ले सकते हैं.

रेलवे ने NTES ऐप यूज करने की सलाह दी
लेक‍िन रेलवे ने यात्र‍ियों को कुछ प्राइवेट ऐप्‍स से ट्रेन की लाइव लोकेशन की जानकारी लेने वाले यूजर्स के ल‍िए चेतावनी जारी की है. रेलवे की तरफ से यात्रियों को केवल नेशनल ट्रेन इंक्‍वायरी सिस्टम (NTES) ऐप यूज करने की सलाह दी गई है. यह ऐप ट्रेन के सही समय और संबंध‍ित जानकारी जानकारी देता है. रेलवे की तरफ से कहा गया क‍ि देश में ज्यादातर यात्री रेल यात्री (Rail Yatri), इक्सिगो ट्रेन (Ixigo Train) और वेहर इज मॉय ट्रेन (Where is My Train) जैसे प्राइवेट ऐप्‍स का यूज करते हैं.

NTES से गलत जानकारी म‍िलने पर क्‍या करें?
रेलवे की तरफ से कहा गया क‍ि इन ऐप्‍स से यात्र‍ियों को अक्‍सर गलत जानकारी मिलती है. इन ऐप्‍स से ट्रेन का समय, कैंस‍िल ट्रेनों या रूट बदलने की जानकारी. ये ऐप्स GPS का यूज करके जानकारी कलेक्‍ट करते हैं, जिससे ट्रैफिक रुकावटों के दौरान गलत‍ियां हो सकती हैं. आपको बता दें NTES ऐप सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम द्वारा संचालित है और यह आध‍िकार‍िक ऐप है. यद‍ि इस ऐप से गलत जानकारी मिलती है तो यात्री रेलवे में शिकायत कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राइवेट ऐप की गलतियों के ल‍िए कोई ज‍िम्‍मेदारी नहीं
इतना ही नहीं NTES से यद‍ि गलत जानकारी म‍िलती है तो जरूरत पड़ने पर मुआवजे के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. लेकिन प्राइवेट ऐप्‍स के साथ इस तरह की सुव‍िधा नहीं म‍िल पाती. रेलवे की तरफ से पहले भी प्राइवेट ऐप्‍स के खिलाफ चेतावनी दी गई थी. कई यात्रियों ने गलत जानकारी देने की शिकायत की, जिसके बाद रेलवे ने फिर से यह चेतावनी जारी की है. रेलवे रियल-टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जरिये सही जानकारी देती है. रेलवे ने साफ कहा कि प्राइवेट ऐप की गलतियों के लिए उनकी क‍िसी तरह की ज‍िम्‍मेदारी नहीं होगी. रेलवे ने यात्रियों से केवल NTES ऐप का यूज करने की बात कही है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'