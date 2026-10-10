/ट्रेन में भूलकर भी न बजाएं तेज आवाज में गाना, वरना लगेगा जुर्माना; जाना पड़ सकता है जेल

Loud Music in Trains: अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कई बार ट्रेन से यात्रा करते समय साथी यात्रियों के तेज आवाज में गाने सुनने या मोबाइल पर बातचीत करने से काफी दिक्कत होती है. इस तरह की किसी भी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं. रेलवे की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यदि अब किसी ने ट्रेन या रेलवे कैम्पस में लाउडस्पीकर पर ऑडियो-वीडियो चलाया या हंगामा किया तो उसे हवालत तक भेजा जा सकता है.