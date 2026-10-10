/ट्रेन में भूलकर भी न बजाएं तेज आवाज में गाना, वरना लगेगा जुर्माना; जाना पड़ सकता है जेल

Loud Music in Trains: अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कई बार ट्रेन से यात्रा करते समय साथी यात्रियों के तेज आवाज में गाने सुनने या मोबाइल पर बातचीत करने से काफी दिक्कत होती है. इस तरह की किसी भी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं. रेलवे की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यदि अब किसी ने ट्रेन या रेलवे कैम्पस में लाउडस्पीकर पर ऑडियो-वीडियो चलाया या हंगामा किया तो उसे हवालत तक भेजा जा सकता है.
रेलवे की तरफ से ट्रेनों और रेलवे परिसर में यात्रियों को होने वाली किसी भी परेशानी से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. रेलवे के अनुसार एसी कोच में फोन पर लंबी बातचीत या फिर तेज रिंगटोन और स्पीकर पर गाने सुनने से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है. इसे रोकने के लिए रेलवे ने शोर मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
रेलवे अधिनियम 1989 के सेक्शन 145(2) के तहत किसी भी तरह का शोर मचाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही ऐसे यात्री का टिकट या पास जब्त करके उसे ट्रेन से भी उतारा जा सकता है. यदि कोई यात्री रेलवे कर्मचारी के रोकने के बावजूद भी अपनी हरकत जारी रखता है तो उसे छह महीने तक की जेल या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती हैं.
रेलवे प्रशासन मकसद यात्रियों को आरामदायक और शांत सफर का अनुभव मुहैया कराना है. नए और सख्त नियमों के लागू होने से अब लोग पब्लिक प्लेस पर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखेंगे. ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को यही सलाह दी जाती है कि वे हेडफोन का यूज करें. इससे दूसरे यात्री को होने वाली परेशानी कम होगी. आइए जानते हैं आपकी किस तरह की गलती को लेकर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है?
महिला कोच में पुरुष यात्री के घुसने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माने के साथ ही तुरंत ट्रेन से बाहर निकाला जा सकता है. ट्रेन कोच में कूड़ा-कचरा फैलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा ट्रेन की छत, फुटबोर्ड या इंजन पर नहीं चढ़ें.