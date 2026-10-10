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ट्रेन में भूलकर भी न बजाएं तेज आवाज में गाना, वरना लगेगा जुर्माना; जाना पड़ सकता है जेल

रेलवे अधिनियम 1989 के सेक्शन 145(2) के तहत ट्रेन में किसी भी तरह का शोर मचाने पर यात्री से 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसे यात्री का टिकट या पास जब्त करके उसे ट्रेन से भी उतारा जा सकता है.

Published: Oct 10, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 02:48 PM IST
ट्रेन में भूलकर भी न बजाएं तेज आवाज में गाना, वरना लगेगा जुर्माना; जाना पड़ सकता है जेल

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