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Hindi Newsबिजनेसफूड स्टॉल्स से लेकर रेस्ट रूम...सब कुछ होता है लेकिन रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं होते मेडिकल स्टोर?

फूड स्टॉल्स से लेकर रेस्ट रूम...सब कुछ होता है लेकिन रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं होते मेडिकल स्टोर?

रेलवे बोर्ड के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 2001 में यह तय किया गया था कि जिन स्टेशनों पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, वहां केमिस्ट स्टॉल के लिए अधिकतम 108 वर्ग फुट जगह पर्याप्त मानी जाएगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:30 PM IST
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Source : X/@IndianRailways
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Indian Railways :  ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों ने अक्सर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खाने-पीने के सामान, किताबें और रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन, एक चीज जो शायद ही कभी नजर आती है, वो है मेडिकल स्टोर. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेलवे स्टेशनों पर दवाइयों की दुकानें क्यों नहीं होतीं? दरअसल, पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट स्टॉल यानी मेडिकल दुकानों को भी जगह आवंटित की जाती थी.

केमिस्ट स्टॉल के लिए अधिकतम 108 वर्ग फुट जगह पर्याप्त मानी जाएगी

रेलवे बोर्ड के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 2001 में यह तय किया गया था कि जिन स्टेशनों पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, वहां केमिस्ट स्टॉल के लिए अधिकतम 108 वर्ग फुट जगह पर्याप्त मानी जाएगी. इतना ही नहीं, अगर किसी बुकस्टॉल के भीतर दवाइयों का छोटा कॉर्नर बनाया जाता था, तो उस पर 108 वर्ग फुट वाली शर्त भी लागू नहीं होती थी, यानी पहले रेलवे स्टेशनों पर दवाइयों की बिक्री के लिए अलग व्यवस्था मौजूद थी.

रेलवे ने अपनी स्टेशन रिटेल नीति में किया बदलाव 

हालांकि,  समय के साथ रेलवे ने अपनी स्टेशन रिटेल नीति में बदलाव किया. नए नियमों के तहत बुकस्टॉल, केमिस्ट स्टॉल और अन्य छोटे विक्रय केंद्रों को मिलाकर मल्टी पर्पज स्टॉल (MPS) की व्यवस्था शुरू की गई. रेलवे का मानना था कि अलग-अलग दुकानों की वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती है और यात्रियों के लिए जगह कम पड़ती है.

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अब इन मल्टी पर्पज स्टॉल्स पर डॉक्टर की पर्ची के बिना मिलने वाली सामान्य दवाइयां भी बेची जा सकती हैं. इसके साथ ही रेलवे ने नए स्वतंत्र मेडिकल स्टोर के लिए अलग से जगह आवंटित करना लगभग बंद कर दिया है. हालांकि यात्रियों की स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए सरकार कई रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की दिशा में काम कर रही है. वहीं, A-वन श्रेणी के स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास भी जारी हैं. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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