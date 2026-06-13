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रेलवे की बड़ी तैयारी, चलती ट्रेन में भी मिलेगा कन्फर्म टिकट, होगी LIVE बुकिंग, वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत

IRCTC: भारतीय रेलवे बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसके बाद चलती ट्रेन में भी यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलेगा. वेटिंग टिकट वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. ट्रेन के स्टेशन से निकल जाने के बाद भी सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 13, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:28 AM IST
रेलवे की बड़ी तैयारी, चलती ट्रेन में भी मिलेगा कन्फर्म टिकट, होगी LIVE बुकिंग, वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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