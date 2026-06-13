Indian Railway: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए हैं. नया बदलाव कंफर्म टिकट को लेकर होने वाला है. रेलवे की इस पहल से आप चलती ट्रेन में कन्फर्म टिकट पा सकेंगे. रेलवे वेटिंग टिकट वालों के लिए अच्छी व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है.
अगर आप ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर सफर कर रहे हैं , तो जल्द ही आपको चलती ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिल सकती है. रेलवे की नई तैयारी से आप चलती ट्रेन में भी कन्फर्म बर्थ बुक करा सकेंगे. चाहे रेल स्टेशन से रवाना क्यों न हो गई हो, आपके पास विकल्प होगा, जिससे चलती ट्रेन के बीच सफर में भी कन्फर्म टिकट मिल सकेगा.
मौजूदा व्यवस्था के तहत ट्रेन में अगर कोई यात्री नहीं चढ़ता है तो खाली हुई सीट RAC टिकट वालों को मिल जाती है. रेलवे की नई तैयारी के तहत आने वाले दिनों में ये खाली सीट कोई भी बुक करवा सकेगा. खाली सीट की जानकारी रेलवे की वेबसाइट और IRCTC पर दिखेगी. यात्री इसे ऑनलाइन बी बुक करवा सकते हैं.
रेलवे का टेक्निकल विंग रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) टीटीई को दिए गए हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) को अपग्रेड कर रहा है. इसमें कन्फर्म बर्थ बुकिंग का ऑप्शन जोड़ा जा रहा है. इसके लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों और टीटीई की ट्रेनिंग चल रही है. नए सिस्टम में खाली सीट की जानकारी टीटीई एचएचटी पर अपडेट करेंगे. उनके इस अपडेट के बाद खाली बर्थ की जानकारी रेलवे बुकिंग पोर्टल और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दिखने लगेगी. कोई भी यात्री इस खाली सीट की बुकिंग कर सकता है. मौजूदा व्यवस्था में ट्रेन में खाली सीट की बुकिंग टीटीई करते हैं. एचएचटी डिवाइस की मदद से खाली सीट की जानकारी तुरंत की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी.रेलवे के वर्तमान नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ता है , तो उसकी खाली सीट के लिए टीटीई अगले दो स्टेशनों तक उसका इंतजार करता था. अगर सीट खाली रह जाती है, तो टीटीई उसे वेटिंग टिकट वालों क अलॉट कर देता है.