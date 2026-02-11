लाने का खर्चा भी ज्यादा और क्वालिटी भी बेकार, फिर भी वेनेजुएला से भर-भर का तेल खरीदने को तैयार...क्या रूसी तेल पर अमेरिका की बात मान गया भारत ?

India Oil Import: भारत रूस से कच्चा तेल खरीदेगा या नहीं इसे लेकर साफ तस्वीर अब तक नहीं आई है. अमेरिका ने ट्रेड डील के लिए भारत के सामने शर्ते रखी है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि उसकी टास्क फोर्स इस बात की निगरानी करेगी कि भारत रूस से तेल खरीद तो नहीं रहा. अगर भारत रूसी तेल खरीदता है तो उसपर फिर से 25 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. अब खबर आ रही है कि भारत ने अपनी तेल रिफाइनरियों को रूस के बजाए अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने को कहा है.

अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदो तेल

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों और रिफाइनरियों से कहा है कि वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदे.अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत पर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ाने का दवाब है. सरकार ने तेल कंपनियों को प्राइवेट टेंडर के जरिए वेनेजुएला से तेल खरीदने को कहा है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर दावा कर चुके हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, हालांकि अमेरिका के इस दावे पर भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है. भारत ने बस इतना कहा है कि उसे जहां से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल खरीदने का मौका मिलेगा, वो वहां से तेल खरीदेगा. भारत-अमेरिका के बीच 'गल गई दाल'! ट्रेड डील पर ट्रंप की मेहरबानी के बाद क्या रूसी तेल पर बन जाएगी बात ?

अमेरिका और वेनेजुएला की तेल के साथ क्या चुनौती है ?

भारतीय तेल कंपनियों और रिफाइनरियों के लिए अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना इतना आसान नहीं है. इन दोनों देशों के साथ तेल खरीदारी में कई चुनौतियां है, जिसका सामना तेल कंपनियों को करना होगा. अमेरिकी कच्चा तेल हल्का और मीठा है, जिसकी वजह से उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है. जबकि भारत की अधिकांश रिफाइनरियां मिडियम ग्रेड के कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए बनाई गई है. वहीं वेनेजुएला का कच्चा तेल बेहद मोटा और हार्ड है. भारतीय कंपनियो के लिए ये एक बड़ी चुनौती है. उससे भी बड़ी चुनौती अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीद में बढ़ने वाली कॉस्टिंग है. शिपिंग कॉस्ट के अलावा बीमा कॉस्ट भी बढ़ता है. शिपिग का समय बढ़ने पर बीमा का खर्च भी बढ़ता है, क्योंकि वो हर दिन का होता है. वेनेजुएला का तेल गुजरात पहुंचने में 22 से 27 दिन का समय लगता है. अमेरिका से मंगाने में ये समय और अधिक लंबा हो जाता है.रूस के मुकाबले अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़ जाएगी. अमेरिका और वेनेजुएला के मुकाबले पश्चिम अफ्रीका और कजाकिस्तान जैसे क्षेत्रों से तेल खरीदना सस्ता होगा, क्योंकि उससे तेल कंपनियां अपना शिपिंग कॉस्ट बचा सकती है. अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ने 2019 में वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था.



वेनेजुएला के तेल के लिए भारतीय तेल कंपनियों के लिए चुनौती



सिर्फ मोटा कच्चा तेल या फिर शिपिंग कॉस्ट ही नहीं बल्कि वेनेजुएला के तेल को खरीदना भारतीय तेल कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है.

एनर्जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जामनगर रिफाइनरी है, जो वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की बड़ी मात्रा को लगातार रिफाइन कर सकती है. भारत जैसे देश, जो अपने कच्चे तेल के लिए 85 फीसदी तक इंपोर्ट पर निर्भर है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला सक्षम नहीं है. भारत हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है. जबकि वेनेज़ुएला का कुल तेल उत्पादन हर दिन सिर्फ 8 लाख बैरल है.अभी उनके पास इतना बड़ा इन्फ़्रास्ट्रक्चर नहीं है को वो अधिक तेल का उत्पादन कर सके. तेल उत्पादन को 40 लाख बैरल तक पहुंचाने में उसे अभी 8 से 10 साल लग सकते हैं.