India Rice Export: दुन‍ियाभर के देशों की कुल जरूरत का 35 से 40 फीसदी चावल न‍िर्यात भारत की तरफ से क‍िया जाता है.

लेक‍िन इन द‍िनों ग्‍लोबल मार्केट में न‍िर्यात क‍िये जाने वाले चावल के दाम बढ़ रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चावल के एक्‍सपोर्ट रेट बढ़कर पिछले 10 महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने से दाम में आई तेजी एग्रीकल्‍चर मार्केट में सभी का ध्‍यान खींच रही है. इस हफ्ते उसना चावल के रेट बढ़कर 358 से 364 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गए. यह रेट पिछले हफ्ते 356 से 361 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर था. इसके अलावा 5% टूटे हुए सफेद चावल के दाम भी बढ़कर 357 से 363 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गए.