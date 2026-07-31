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Explainer: लगातार क्‍यों बढ़ रहा चावल का एक्‍सपोर्ट प्राइस, 10 महीने के टॉप पर; घरेलू बाजार में भी होगा असर?

Rice Export Price: दुन‍ियाभर में सबसे ज्‍यादा चावल का न‍िर्यात भारत की तरफ से क‍िया जाता है. इन द‍िनों न‍िर्यात क‍िये जाने वाले चावल का दाम चढ़कर 10 महीने के टॉप लेवल पर पहुंच गया है. इसका घरेलू बाजार में क्‍या असर होगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:47 PM IST
Explainer: लगातार क्‍यों बढ़ रहा चावल का एक्‍सपोर्ट प्राइस, 10 महीने के टॉप पर; घरेलू बाजार में भी होगा असर?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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