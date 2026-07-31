India Rice Export: दुनियाभर के देशों की कुल जरूरत का 35 से 40 फीसदी चावल निर्यात भारत की तरफ से किया जाता है.
लेकिन इन दिनों ग्लोबल मार्केट में निर्यात किये जाने वाले चावल के दाम बढ़ रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चावल के एक्सपोर्ट रेट बढ़कर पिछले 10 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने से दाम में आई तेजी एग्रीकल्चर मार्केट में सभी का ध्यान खींच रही है. इस हफ्ते उसना चावल के रेट बढ़कर 358 से 364 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गए. यह रेट पिछले हफ्ते 356 से 361 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर था. इसके अलावा 5% टूटे हुए सफेद चावल के दाम भी बढ़कर 357 से 363 डॉलर प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गए.
चावल के एक्सपोर्ट प्राइस में आई तेजी के पीछे घरेलू बाजार में धान की कम सप्लाई और बढ़ती कीमत है. लोकल मार्केट में आवक घटने से धान के दाम में तेजी देखी जा रही है. इससे निर्यातकों की लागत बढ़ गई है. व्यापारी नई फसल के उत्पादन को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. पैदावार को लेकर बनी अनिश्चितता से कीमत के ऊपर जाने की उम्मीद है. हालांकि, दाम में तेजी के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय चावल की डिमांड में धीरे-धीरे सुधार हो रही है. दिल्ली के एक व्यापारी ने बताया कि हालिया बढ़त के बावजूद दुनिया के दूसरे चावल उत्पादक देशों के मुकाबले भारतीय चावल की कीमत अब भी किफायती बनी हुई है.
2026 की पहली छमाही में देश के कुल चावल निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात ने बासमती चावल की बिक्री में आई गिरावट की भरपाई कर दी. दरअसल, मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव के चलते खाड़ी देशों को होने वाले बासमती चावल के व्यापार पर असर पड़ा था. लेकिन गैर-बासमती चावल की डिमांड ने भारत के कुल चावल निर्यात के आंकड़े को मजबूत बनाया है.
भारत के अलावा पड़ोसी देशों में भी चावल के रेट हायर लेवल पर बने हुए हैं. बांग्लादेश में दो बार आई बाढ़ से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है. इससे वहां लोकल लेवल पर चावल की कीमतें बढ़ गई हैं. वियतनाम में 5% टूटे चावल के दाम 430 से 450 डॉलर प्रति टन पर स्थिर है. वियतनामी चावल के बड़े खरीदार फिलीपींस की तरफ से आयात किये गए नियमों को कड़ा किये जाने से डिमांड थोड़ी सुस्त हुई है. लेकिन कम प्रॉफिट मार्जिन के कारण वहां के निर्यातक कीमत घटाने के लिए तैयार नहीं हैं. थाईलैंड में 5% टूटे चावल की कीमत मामूली रूप से घटकर 450 डॉलर प्रति टन पर आ गई. अब बाजार में अगली फसल का इंतजार हो रहा है.
चावल के एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ने का असर आने वाले समय में लोकल मार्केट में भी देखने को मिलेगा. थोक में चावल महंगा होने से किराना दुकानों और ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर पर चावल के दाम बढ़ सकते हैं. इसका सीधा असर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर देखने को मिलेगा. दाम बढ़ने से खाद्य महंगाई दर (Food Inflation) बढ़ेगी. इसका असर खासकर ग्रामीण और निचले आय वर्ग पर देखा जाएगा. चावल महंगा होने से आम आदमी गेहूं, दाल आदि की तरफ शिफ्ट कर सकता है. इससे उनके दाम पर भी दबाव बढ़ सकता है.
चावल की कीमत बढ़ने का असर यह होगा कि लोकल मंडियों में धान की आवक कम होगी और निर्यातकों की डिमांड बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिलेगा. इससे चावल की MSP से ऊपर बिक्री होगी. कई जगहों पर धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊपर दाम पर बिक रहा है. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. दाम बढ़ने से नई फसल के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा. लेकिन यदि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो किसान अगली फसल में चावल की ज्यादा पैदावार कर सकते हैं.