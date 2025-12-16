तो इन कारणों से लगातार गिर रहा है रुपया? जानें आम लोगों पर क्या होगा इसका असर?

Advertisement
मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 90.87 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और ये गिरता रहा. 91 के निशान को पार करके 91.14 पर पहुंच गया. ये अब तक का सबसे निचला स्तर है.

Dec 16, 2025
Indian Rupee : भारतीय रुपया आज यानी 16 दिसंबर को लगातार चौथे सेशन में गिरा है. दोपहर के सेशन में ये 91 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. इस सबसे निचले स्तर पर गिरने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका से टैरिफ का दबाव भी शामिल है. डॉलर की ज्यादा मांग और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली शामिल है. ये सभी भारतीय रुपये को प्रभावित कर रहे हैं.मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 90.87 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और ये गिरता रहा. 91 के निशान को पार करके 91.14 पर पहुंच गया. ये अब तक का सबसे निचला स्तर है.

रुपये में गिरावट के ये हैं बड़े कारण  

अमेरिकी टैरिफ: अभी तक अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता विफल रही है. जबकि भारतीय निर्यात पर 50% अमेरिकी टैरिफ जारी है. इन दोनों ने निवेशकों और कारोबारी प्लेयर्स का भरोसा कम कर दिया. स्थिर महंगाई और GDP ग्रोथ के बावजूद विदेशी निवेशकों ने 2025 में भारतीय इक्विटी से 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर निकाल लिए हैं, जिससे रुपये पर और दबाव पड़ा है.

रुपये के कमजोर होने की वजह कैपिटल इनफ्लो में बड़ी गिरावट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कम दखल भी है.

 

आम भारतीयों पर क्या होगा असर? 

ये घटना बताती है कि भारतीय देश की अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं. रुपये में तेजी से गिरावट के कारण आम भारतीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. उनके बेसिक बिल, जैसे EMI, फ्यूल, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत और भी बहुत कुछ बढ़ा है. भारत 90% तेल इम्पोर्ट करता है, इसलिए इससे बिल और भी बढ़ सकते हैं.

