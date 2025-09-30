ऐतिहासिक गिरावट, डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर रुपया, क्या है इसकी वजह?

ये इंट्राडे का अबतक का सबसे न्यूनतम स्तर है. विदेशी मुद्रा बाजार में यह बड़ी गिरावट मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण आई है.
Indian Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले रुपये ने गिरावट की सारी सीमाएं पार कर दी हैं. मंगलवार की सुबह रुपया पहली बार 88.80 डॉलर से ज्यादा कमजोर हो गया. ये इंट्राडे का अबतक का सबसे न्यूनतम स्तर है. विदेशी मुद्रा बाजार में यह बड़ी गिरावट मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण आई है.
क्यों गिरा रुपया?
पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक मसलों पर तनाव बढ़ा है. अमेरिका ने आयात शुल्क और वीजा फीस बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय IT और निर्यात कंपनियों पर दबाव बढ़ा है. इसका असर विदेशी मुद्रा बाजार पर भी साफ दिख रहा है. इसके अलावा, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती ने भी रुपये पर असर डाला है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) लगातार भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं, जिससे रुपये की मांग कम हो रही है और गिरावट और गहरी हो रही है.
महंगाई तेज होगी
जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है. पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, लैपटॉप और खाने का तेल जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमत बढ़ जाती है. महंगा पेट्रोल ट्रांसपोर्ट को महंगा बनाता है, जिससे बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ जाती है.
यात्रा और माल ढुलाई महंगी
भारत काफी ईंधन विदेश से मंगवाता है. रुपये की गिरावट से पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं. इसका असर बस, टैक्सी और ट्रक पर पड़ता है, जिससे यात्रा और माल ढुलाई महंगी हो जाती है.
विदेशी सामान और कर्ज पर असर
स्मार्टफोन, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो जाएगा. सरकार और कंपनियों के विदेशी कर्ज चुकाने में ज्यादा रुपये लगेंगे, जिससे ब्याज दर बढ़ सकती है और होम लोन, कार लोन जैसी EMIs महंगी होंगी.