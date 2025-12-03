Advertisement
रुपये ने बना डाला नया इतिहास, 90 के पार, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्‍तर पर पहुंचा

Why is rupee falling: रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया और शुरुआती कारोबार में 6 पैसे टूटकर 90.02 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है. रुपये में ये गिरावट कमजोर ट्रेड और पोर्टफोलियो फ्लो के साथ-साथ भारत-US ट्रेड डील को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आई है. 

Dec 03, 2025, 11:26 AM IST
Rupee Crashes to Record Low : बुधवार को भारतीय रुपया तेजी से गिरा है. रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया और शुरुआती कारोबार में 6 पैसे टूटकर 90.02 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है. बता दें, मंगलवार यानी 2 दिसंबर को US डॉलर के मुकाबले रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था. रुपया US करेंसी के मुकाबले 39 पैसे गिरकर 89.95 पर आ गया था. इससे पहले सोमवार 1 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.83 के स्तर पर आ गया था. रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है. 

भारतीय करेंसी पर लगातार दबाव रहा है, पिछले पांच सेशन में डॉलर-रुपया की जोड़ी 1 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है. पिछले महीने 1.5% से अधिक बढ़ी है और लगातार छठे महीने बढ़त की रफ्तार दिखाई है.

क्यों गिरा रूपया?

बैंकों के हाई लेवल पर अमेरिकी डॉलर की खरीद जारी रखने और विदेशी पूंजी की निकासी ने रुपये पर दबाव बढ़ाया है.  रुपये में ये गिरावट कमजोर ट्रेड और पोर्टफोलियो फ्लो के साथ-साथ भारत-US ट्रेड डील को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच आई है. इन वजहों से पूरे सेशन में करेंसी पर लगातार दबाव बना रहा.

रुपये में तेज गिरावट का असर घरेलू इक्विटी मार्केट पर भी पड़ा. रुपए में गिरावट का प्रभाव भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पर भी नजर आ रहा हैनिफ्टी इंडेक्स 26,000 के निशान से नीचे चला गया है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स भी करीब 200 पॉइंट्स गिर गया क्योंकि कमजोर होती करेंसी ने महंगाई और विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 

1 जनवरी 2025 को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था. भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता से निवेशक परेशान हैं. अगर ये डील नहीं हो पाती है तो रुपये में आगे और कमजोरी देखने को मिल सकती है. 

Gaurav Singh

Gaurav Singh

rupee vs dollar

