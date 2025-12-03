Advertisement
Rupee Hit Record Low : रुपये ने नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाया है. रुपया US करेंसी के मुकाबले 39 पैसे गिरकर 89.95 पर आ गया. इससे पहले सोमवार 1 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.83 के स्तर पर आ गया था. रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है. 

Dec 03, 2025
Rupee vs Dollar : मंगलवार यानी 2 दिसंबर को US डॉलर के मुकाबले रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था. रुपये ने नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाया. रुपया US करेंसी के मुकाबले 39 पैसे गिरकर 89.95 पर आ गया था. इससे पहले सोमवार 1 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.83 के स्तर पर आ गया था. रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है. 1 जनवरी 2025 को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था. भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता से निवेशक परेशान हैं. अगर ये डील नहीं हो पाती है तो रुपये में आगे और कमजोरी देखने को मिल सकती है. 

मजबूत GDP डेटा के बावजूद गिरावट

स्टॉप-लॉस ट्रिगर और इंपोर्टर्स की भारी डॉलर खरीद से गिरावट तेज होने से करेंसी एक ही सेशन में 0.3% कमजोर हो गई थी. रुपये के 89.5 के लेवल को तोड़ने के बाद 1 दिसंबर को गिरावट शुरू हुई. इस गिरावट ने मार्केट को हैरान कर दिया क्योंकि ये भारत के मजबूत GDP डेटा और स्थिर एशियाई मार्केट संकेतों के बावजूद आई है. 

हाल में जारी हुए GDP डेटा के मुताबिक, देश की रियल जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा थी. हालांकि इस खबर का रुपये पर अभी कोई खास असर नहीं दिखा है.

यह भी पढ़ें  : इतिहास में पहली बार इतना नीचे गिरा रुपया, अबतक के सबसे निचले लेवल को छुआ

क्या होगा आपकी जेब पर असर?

अगर रुपया कमजोर होगा तो सबसे पहले इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी. इसका सीधा असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा. सबसे पहले देश को विदेशों से सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे. भारत जो भी चीज डॉलर में खरीदेगा, वो सभी सामान महंगे हो जायेंगे. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना-चांदी, मशीनरी, खाद की कीमतों पर पड़ेगा. रुपये की कमजोरी से नुकसान स्टूडेंट को भी होता है. भारतीय छात्र जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं. उनके खर्च में भी इजाफा हो जाएगा. अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो इसका असर आपकी जेब पर देखने को मिल सकता है. आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

rupee vs dollar

