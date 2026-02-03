Dollar vs Rupee : डॉलर पर रुपये ने जमाई धाक; आठ साल की सबसे बड़ी छलांग, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ₹

ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक, रुपया 1.4% मजबूत होकर 90.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है. इंट्राडे में लोकल करेंसी 1.6% तक बढ़कर 90.05 पर पहुंच गई. ये यह एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है.
Trending Photos
Indian Rupee Jumps Today : भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मंगलवार को रुपया 2018 के बाद अपने सबसे अच्छे सेशन पर पहुंच गया है. विदेशी निवेशकों ने उस मार्केट में पैसा लगाया, जिससे उन्होंने पिछले साल ट्रेड टेंशन के बीच पैसा निकाला था. दिसंबर 2018 के बाद रुपया परसेंट के लिहाज से सबसे बड़ी तेजी पर पहुंच गया है. ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक, रुपया 1.4% मजबूत होकर 90.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है. इंट्राडे में लोकल करेंसी 1.6% तक बढ़कर 90.05 पर पहुंच गई. ये यह एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है. मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 130 बेसिस पॉइंट्स मजबूत हुआ और 91.52 से नीचे आ गया है.
टैरिफ 25% से घटकर 18%
अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा और रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी अतिरिक्त 25% की ड्यूटी को खत्म कर देगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद कहा था कि यह ट्रेड डील 'तुरंत प्रभावी होगी.' ये भारत के लिए तुरंत टैरिफ में राहत का संकेत है.
ये भी पढ़ें : India-US ट्रेड डील के बाद रॉकेट बना बाजार, Sensex चढ़ा 2073, Nifty 639 उछला
कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी
फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि भारतीय रुपया ढाई हफ्ते में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के कारण इसमें लगभग 1.5% की तेजी आई. घरेलू इंडेक्स में भी लगभग 2.75% की तेजी आई है. इससे घरेलू बाजार का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है. इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी और उम्मीद के मुताबिक विदेशी निवेश से भी निवेशकों का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है.
इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.30 पर खुला. फिर इसमें कुछ मजबूती आई और ये इंट्राडे में 90.05 के ऊंचे स्तर और 90.52 के निचले स्तर पर पहुंचा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 4 फरवरी 2026 को कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील एक 'बड़ा फैसला' है. इससे देश में सभी को फायदा होगा और जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हमेशा देश के हित में काम करती है.